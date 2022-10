Desde la bañera Mariah Carey dice que aún no es tiempo para que comience la temporada navideña

Mariah Carey ha causado sensación por sus recientes mensajes en Twitter, que la muestran dándose un baño. En el primero (con el título de “ya casi es hora”) aparece una bata de color roja tirada en el piso, mientras que en el segundo (“pero…”) la cantante se muestra de espaldas y ya en la bañera, negando con su mano al mismo tiempo que su clásico “All I want for Christmas is you” se escucha como fondo musical.

Finalmente se escucha que alguien toca a la puerta y la voz de un niño pregunta: “Queremos escuchar ‘All I want'”, a lo que la diva responde “no todavía”, soplando burbujas a la cámara. Sus publicaciones han complacido a sus millones de fans, quienes desde el año pasado pidieron a Carey preparar a todos para las fiestas, luego de que compartiera un clip que la muestra la noche de Halloween, usando un vestido rojo y rompiendo calabazas para dar paso a la Navidad.

Cada año Mariah Carey obtiene millones de reproducciones y descargas de su tema “All I want for christmas is you”, originalmente grabado en 1994. Este año cuenta con nuevos proyectos, entre los que destaca un libro ilustrado para niños, “The Christmas princess”, que saldrá a la venta el 1 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

