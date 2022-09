Mariah Carey planea lanzar el álbum de rock alternativo que grabó en 1995

No muchos lo saben, pero en 1995 la cantante Mariah Carey grabó un álbum de rock alternativo, al mismo tiempo de su exitosa producción Daydream. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista con el podcast de Rolling Stone, comentando que ella usó en el proyecto el seudónimo “Chick”, como si se tratase de un grupo.

Carey comenzó desde hace tiempo a “desempolvar” las cintas con las pistas de ese disco (en las que ella hace la voz principal), cuyo título fue Someone’s ugly daughter y en cuyos coros trabajó junto con su amiga Clarissa Dane. “La búsqueda por esa versión va muy bien. De cualquier forma, lo que quería era que descubrieran que era yo. Pero el proyecto de alguna manera se quedó ahí. Clarissa llegó y escribimos una canción juntas”.

En su autobiografía de 2020 “The meaning of Mariah Carey” la cantante escribió acerca de la grabación de Someone’s ugly daughter, que ahora podría ser lanzado en una versión más depurada para beneplácito de sus fans. “También estoy trabajando en una versión de algo en lo que otro artista trabajaría conmigo, posiblemente basado en ese álbum de rock”. Estrenado en 1995 Daydream fue un disco muy exitoso a nivel mundial, y generó canciones como “Fantasy”, “Always be my baby” y “One sweet day” que llegaron al número 1 en los charts.

