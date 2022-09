¿Qué tienen en común Mariah Carey y Meghan Markle?

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, y la cantante Mariah Carey protagonizaron una interesante conversación en el segundo episodio del flamante podcast que ha estrenado la antigua actriz en Spotify, fruto de un lucrativo acuerdo firmado por las partes para la producción de diversos contenidos en la plataforma de música en streaming.

Uno de los titulares que dejó tan jugosa charla hacía referencia al calificativo de “diva” que la intérprete dirigió a la esposa del príncipe Harry, aunque lo cierto es que la frase, contextualizada, no tenía nada de despectiva. Mariah se congratulaba de que la duquesa hubiera exhibido en público su actitud rebelde e inconformista, y más en el seno de una institución tan tradicional y hermética como suele ser la monarquía.

Ahora, la estrella del pop ha ido un paso más allá en sus elogios a la que fuera protagonista de ‘Suits’. La artista ha asegurado que su entrevista con Meghan le recordó que las dos mujeres han tenido trayectorias muy similares a la hora de combatir prejuicios y tópicos por su condición de mestizas. Asimismo, Mariah entiende que tanto la duquesa como ella han sido descritas frecuentemente como divas en el sentido más peyorativo de la palabra, y en base a rumores o informaciones poco contrastadas, quizá diseñadas incluso para hundir su reputación.

“Suelo hablar mucho del tema de mi condición birracial, es algo que no acabo de superar. Siempre ha sido algo que me ha afectado de cara al exterior, ya sea porque yo he sacado el tema a relucir o porque lo han hecho otros. Asumo que por eso era algo interesante que tratar en su podcast. Hay tantas nociones falsas sobre ella y también sobre mí… Son tantas que no te puedes hacer una idea”, ha explicado en conversación con Variety.

