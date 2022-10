La historia de superación de Canelo Álvarez: de no tener para comprarle pañales a su hija a poder celebrar sus 15 años por todo lo alto

Canelo Álvarez celebró por todo lo alto la fiesta de 15 años de su hija Emily Cinammon, con un vestido de un gran diseñador, grandes grupos cantando en su fiesta y sin escatimar un solo centavo. El boxeador tapatío se sintió orgulloso y recordó aquellos tiempos difíciles en los que logró superarse.

Así fue como de no tener dinero para comprarle los pañales, el tapatío pasó a no guardarse nada para hacer feliz a su hija que nació cuando el pugilista tenía apenas 17 años de edad. Muchos critican al pugilista azteca pero no conocen las necesidades y el trabajo que tuvo que pasar para estar donde está hoy en día.

La historia de la hija del Canelo

Saúl Canelo Álvarez ha contado en repetidas oportunidades como su hija llegó en un momento difícil de su vida, en el cual no contaba con los suficientes recursos económicos. Fue por esta razón que tuvo que echarle muchísimas ganas y esas ganas de progresar fueron las que lo terminaron inspirando para ser quien es hoy en día.

“Trabajaba e iba a entrenar, porque estaba enfocado en ser campeón del mundo. Fue difícil. A los 16 años tenía una novia y salió embarazada. Me junté para agarrar bien mi responsabilidad” declaró en 2011 al medio Quien, en palabras que reseñó Mediotiempo.

“Había veces que ni para leche tenía, ni para los pañales de mi hija, y en el boxeo no ganaba nada“, dijo el Canelo.

La historia del Canelo cambió

La situación de Saúl Canelo Álvarez cambió por completo y es así que quizás recordando esas carencias, Canelo quiso que su hija los 15 años más espectaculares que se le hayan podido ocurrir.

Canelo recordó de esa época de carencias, que era feliz junto a su familia, algo que hoy debe seguir siendo así pues ahora tiene fama y se dedica a lo que más le gusta, boxear.

