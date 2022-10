Mujer desata la polémica por criticar a mujeres con sobrepeso en un avión

Una mujer identificada como Sydney Watson desató la polémica durante un vuelo después de criticar a dos personas con sobrepeso que estaban a su lado en el avión.

La fémina escribió a través de Twitter su queja, la cual inició un debate sobre la gordofobia, pues dividió opiniones con lo que expresó como experiencia tras quedar en medio de las dos personas.

“Actualmente estoy, literalmente, ENCERRADA entre dos personas OBESAS en mi vuelo. Esto absolutamente NO es aceptable ni está bien. Si los gordos quieren ser gordos, bien. Pero es algo completamente diferente cuando estoy atrapada entre ustedes, con su brazo rodeando mi cuerpo, durante 3 horas”, escribió en la red social.

La comentarista política agregó dos fotografías para ilustrar mejor lo que vivió, pues fue durante un vuelo de American Airlines donde tuvo que sentarse en medio de dos personas con sobrepeso, lo cual la llevó a explotar con estos mensajes.

“No me importa si esto es malo. Todo mi cuerpo está siendo tocado en contra de mis deseos. Ni siquiera puedo poner los reposabrazos a cada lado porque no hay espacio. Estoy harta de actuar como si la gordura hasta este punto fuera normal. Déjame asegurarte que no lo es. Si necesitas un extensor de cinturón de seguridad, está DEMASIADO GORDO PARA ESTAR EN UN AVIÓN. Compra dos asientos o no vueles”, añadió.

La aerolínea se disculpó con la mujer, pero su respuesta encendió aún más la polémica: “Nuestros pasajeros vienen en distintos tamaños y formas, lamentamos que te hayas sentido incómoda durante tu vuelo”.

