Mujer que se quedó en topless en concierto de Servando y Florentino escribe una carta abierta: ‘Las tetas del escándalo y el sostén ondeando’

Mujer que se quedó en topless en concierto que Servando y Florentino dio hace unos días en La Guaira, Venezuela, rompe el silencio y escribe una carta abierta a la que titula ‘Las tetas del escándalo y el sostén ondeando entre la multitud’.

El viernes pasado te mostramos y te contamos que en el concierto que los hermanos Primera dieron en su país en medio de una exitosa gira mundial, una mujer se quitó el sostén y con los senos al aire bailó mientras lo agitaba. Hoy ella tiene nombre y apellido y revela que ese hecho tenía un propósito más allá de la diversión.

Arleth Figueredo Rodríguez, quien es abogada, investigadora y docente universitaria, se comunicó con quien escribe este artículo para identificarse, y contar que ella lleva muchos años defendiendo las causas de las mujeres, el pedido del igualdad, y que, en este mes de octubre, dedicado a la prevención del cáncer de seno, quiso hacer su aporte con este acto.

¿Por qué? Ella misma lo cuenta en la siguiente carta abierta que nos hizo llegar:

“Caracas 17/10/2022

Esta semana las redes sociales estuvieron muy movidas pues una mujer joven, hizo acto de presencia en el concierto de Servando y Florentino en La Guaira, pero no cualquier presencia, se quitó la camisa y el sostén, quedando en topless.

Los usuarios de Redes Sociales comentaban sin parar, entre tanto decían: ‘eso un acto de inconsciencia’. Han sido múltiples las críticas por la desnudez de la Chica que han realizado hombres y mujeres. Pero resulta que a la joven, ya se le ha visto varias veces en topless en Caracas, recientemente, pintada de verde por el centro de la Capital, de acuerdo a la investigación realizada constatamos que es Activista por los Derechos Humanos de las Mujeres y ese día particular del desnudo 13 de Octubre, se conmemora en el mundo entero el Día Mundial de “No Bray Day” ó “Día sin sostén”, el cual cada año gana detractores y gana seguidores, y tiene manifestación en LATAM, puntualmente en la Argentina.

Tal campaña pretende concientizar sobre el cáncer de mama, la iniciativa la promovida por el médico el Dr. Michel Brown, cirujano plástico, el cual tuvo lugar en la ciudad de Toronto, Cánada, en 2011, “Día Bra” por el acróstico de “breast reconstruction awareness” (concientización sobre la reconstrucción mamaria). En la Actualidad muchas mujeres con experiencia en cáncer o no, se adhieren y lo hacen, como una declaración de principios feministas.

Una fan de Servando y Florentino se quitó el sostén en el concierto.

Entendiendo que el cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad en América, siendo necesaria la prevención y la detección oportuna para evitar las altas tasas de mortalidad. El Hashtag #nobraday es el lema convocante en redes sociales, y estamos en el llamado #OctubreMesRosa.

Por otra parte, nadie menciona lo incontrovertible función de las mamas, que es nada más y nada menos que de alimentar a la humanidad, dar vida, solo se quedan en el escándalo moralista del Topless que es muy normal en algunos lugares del mundo. Adicionalmente, no se pasean por lo que ha significado ‘Las Tetas’ para el arte y para la inspiración de muchas obras, pinturas, esculturas, de reconocidos artista, ejemplo la Venus de Milo, la Venus de Arlés, entre otras.

Parece que pasa desapercibido que históricamente, la mujer se ha visto privada de derechos fundamentales de los que gozaban los hombres; ha tardado siglos en poder conseguirlos y tuvo que pasar la Revolución Francesa, los movimientos sufragistas y todos los que reivindicaban estos derechos para llegar a alcanzar la igualdad en los momentos actuales; y ello lo ha conseguido en la sociedad occidental pero no en otras culturas. Véase actualmente la situación de Irán.

En importante destacar, que durante décadas el sostén como prenda de vestir, se ha convertido en uso obligatorio como parte de la cultura patriarcal y machista, y las que se atreven a quitárselo en un señal de protesta y a ondearlo entre las multitudes representa una bandera de lucha para quienes aplican la Sororidad, solidaridad entre mujeres, no puede confundirse con un pom pom de Cheerleader, ni un acto de simple rebeldía o de “inconsciencia”, por el contrario debe entenderse como un acto dedicado a la concientización colectiva, y dar visibilidad a un problema de salud pública.

No es un problema moral, como quieren hacer ver, es un asunto real por el que atraviesan muchas mujeres, que cobra vidas frecuentemente, y más en Venezuela, donde el sistema de salud público no es óptimo y los costos para atención privada son elevados y no están al alcance de todos.

Finalmente, queremos manifestar nuestra solidaridad con todo acto que sin faltarle el respeto a nadie, como lo fue lo ocurrido en el referido concierto nocturno, se hagan llamados de atención contundentes sobre asuntos de interés público de los cuales la sociedad debe estar informada y muy poco se habla por tabú. Por: Arleth Figueredo Rodríguez“.

MIRA LO QUE ARLETH EXPLICÓ EN INSTALIVE:

