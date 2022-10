Talina Fernández confiesa que vendió sus joyas tras ser despedida y quedarse “sin lana”

Talina Fernández confesó que se vio obligada a vender sus pertenencias entre las que se encontraban joyas y abrigos, todo luego de haber sido despedida de su programa de radio y quedarse sin dinero.

La presentadora y periodista se ha consolidado como uno de los rostros más famosos y queridos de la televisión en México, pero tras cincuenta años dedicados al mundo del entretenimiento está decidida a alejarse por un tiempo, pues asegura se encuentra viviendo una etapa complicada.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, la llamada Dama del Buen Decir, habló de lo difícil que ha sido tener que desprenderse de algunas pertenencias como joyas, abrigos y hasta una propiedad debido a la falta de ingresos, pero aunque no la ha pasado bien en meses recientes asegura que no se dará por vencida.

“Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo”, compartió.

Talina Fernández resaltó que a sus 78 años de edad ya no consigue trabajo con facilidad, pues los productores solo llaman a las mujeres jóvenes.

“Luego que te ven mayor y creen que eres tarada o que no tienes los chincharrones como las señoritas, pues yo no tengo los chicharrones”, explicó.

Hace unas semanas la conductora esparció las cenizas de Mariana Levy en el bosque, pero poco después recibió algunas señales de su hija que la hacen mantener la esperanza.

“Nos fuimos como a una como fonda grandota que hay ahí, un letrero enorme, enorme, que dice ‘Fresas con crema’, ahí estaba mi hija, me impactó, no había ningún otro letrero. Ya mi hija me está mandando el mensaje“, comentó.

No obstante, reveló que desea retirarse por un tiempo del ojo público, pues se siente cansada de que siempre le hagan las mismas preguntas, en especial tras el escándalo que protagonizó su hijo Jorge, “Coco” Levy, quien enfrenta problemas legales por supuesto acoso sexual.

“De repente llega un reportero y nada más le falta un trinche para poder clavártelo, creen que el micrófono les da permiso de… ¡no señor!, el micrófono te da una responsabilidad. Me les puse de moda a los medios, entre lo de Coco y las cenizas de Mariana en el bosque, y que me corrieron de radio“, sentenció.

