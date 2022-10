Trump obligó a cofundador de la empresa de medios para regalar sus acciones a Melania

Un exejecutivo de Media Trump, interpuso una demanda en contra de la compañía del expresidente y entre los documentos que presentó sobre sale un correo electrónico en el que confirma que Donald Trump tomó represalias contra un miembro de la junta que se negó a regalarle a su esposa Melania acciones de la compañía y fue destituido de su cargo.

Washington Post publicó que Will Wilkerson presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra la empresa de medios de Trump en donde proporcionó una serie de documentos internos de la compañía, entre los cuales había un correo electrónico redactado por el cofundador de la compañía, Andy Litinsky,

En ese correo electrónico, Litinsky afirma que el expresidente Trump tomó serias represalias contra él porque se negó a regalar acciones a Melania Trump. Después de esta negativa, el exmandatario lo destituyó de la junta directiva de Trump Media & Technology Group (TMTG), la empresa matriz de la plataforma Truth Social, de la que Donald Trump es presidente.

Agregando a todo esto que el expresidente amenazó con “hacer estallar” la empresa si no cumplían con sus exigencias, ya que a lo largo de dos meses le estuvo diciendo que le diera sus acciones a su mujer.

“Como he informado al presidente Trump varias veces, me he ganado ese capital y también regalar capital a Melania Trump sería un hecho imposible del que no puedo pagar los impuestos”, compartió Litinsky anexando registros internos y fotografías, detalló Washington Post.

Por su lado, Will Wilkerson, quien presentó la denuncia, fue despedido la semana pasada de Trump Media por hacer declaraciones no autorizadas con el mismo medio de comunicación. Los abogados alegan que esto es una represalia injusta contra su cliente.

“El despido por parte de Trump Media del denunciante después de que el Washington Post se puso en contacto con la empresa para hacer comentarios es una represalia patente contra un denunciante de la SEC de la peor clase”, dijeron los abogados Mincey, Bell y Brewster en un comunicado.

Una portavoz que representa a TMTG describió que la historia está plagada de declaraciones falsas y difamatorias, también en un comunicado informó Washington Post.

“The Washington Post publicó una historia plagada de declaraciones falsas y difamatorias a sabiendas y otros psicodramas inventados. Consideraremos que la republicar de tales declaraciones es una evidencia procesable legalmente de un desprecio imprudente por la verdad”.

Wilkerson le dijo en la entrevista que Trump se negó a invertir su propio dinero en la empresa a pesar de exigir poseer el 90% de sus acciones. Además la recaudación de fondos para la empresa resultó difícil debido a las afirmaciones de fraude por parte de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

