“Chicharito está pensando en jugar a su mejor nivel igual que yo”: Carlos Vela habla del Derby de El Tráfico ante Javier Hernández y LA Galaxy

El Derby de El Tráfico será el plato fuerte de los Playoffs de la Major League Soccer, es por este motivo que todos en México y en Estados Unidos están muy atentos de lo que harán Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela, dos de los protagonistas principales dentro de esta fase del torneo estadounidense.

Sin embargo, el mismo Vela habló sobre el duelo, descartando así la idea de un “duelo personal contra ‘Chicharito’. Además, el mismo delantero nacido en Cancún que representa a LAFC, habló sobre sus pensamientos y los del ariete de LA Galaxy, enfatizando así que los dos tienen en mente que están buscando el mejor nivel posible para seguir con vida en el torneo.

“Cada uno le da al partido el toque que le quiere dar. Chicharito está pensando en jugar a su mejor nivel para que su equipo gane. Yo estoy pensando en jugar a mi mejor nivel para que mi equipo gane, y cuando pones buenos jugadores uno contra otros siempre puedes esperar buenos partidos. Esperemos que el jueves sea un partido vibrante y que podamos llevarnos la victoria”, dijo Carlos Vela sobre duelo que tendrá que disputar ante LA Galaxy.

This game is for everyone. #LAFC and @LAGalaxy stand Shoulder to Shoulder against violence. pic.twitter.com/YfP60jH0c7 — LAFC (@LAFC) October 18, 2022

De forma conjunta, el bombardero no le agregó más importancia al Derby, pues sabe que es un “ganar o morir” algo que también vivió en 2019, año en el que se enfrentaron ambos conjunto de Los Ángeles, en el que los mexicanos vieron acción.

“Cualquier entrenador hace diferente al equipo. Esta vez tenemos más experiencia en el grupo, más profundidad en nuestro plantel. Hicimos muchas cosas buenas, pero sabemos que en esta liga todo lo que hiciste en el pasado durante la temporada no importa en este momento”, explicó Vela.

“Todos los partidos son importantes. Obviamente, ahora cada partido que te toca jugar es el más importante. Porque si pierdes, estás eliminado. No importa quién sea el rival, no importa contra quién estés jugando. Tienes que ganar, o se acaba tu temporada“, finalizó el delantero mexicano de LAFC quien jugará ante LA Galaxy el jueves 20 de octubre en el Estadio Banc Of California Stadium, casa de LAFC, a las 10:00 PM (ET)/7:00 PM (PT). Keep the family close ✨



The #LAGalaxy will host a Watch Party at @dignityhealthsp Legends Plaza on Thursday, October 20th at 7:00PM for the #MLSCupPlayoffs Conference Semis! pic.twitter.com/dQczUqVp0J— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 15, 2022

