Christian Martinoli tunde a Memo Ochoa al explicar sus deficiencias y la afición se le va encima

Christian Martinoli le dio con todo al guardameta de la Selección Mexicana Memo Ochoa, al hablar sobre lo que considera que son sus deficiencias, como no saber recorrer la portería, no achicar y no tener buen juego aéreo, algo que, según explicó, son razones por las que no se fijaron en él los grandes clubes de Europa.

En el video difundido en redes sociales, donde se le ve charlando con su colega Enrique Garay, el narrador de TV Azteca inicia justificando por qué cree que la afición considera que Ochoa es un gran portero, cuando desde su perspectiva no lo es:

“Paco Memo generó, como un portero de equipo chico, lo que pasa cuando juega, por ejemplo, México contra Martinica. ¿Quién es el mejor jugador de Martinica? ¡El portero! Porque le llegan 10 veces, ataja siete y le meten tres, el juego puede acabar 3-0 y lo tachan de Dios, eso mismo es lo de Ochoa”, manifestó.

Posteriormente, hizo un breve recuento de la carrera del guardameta, donde dio a entender que no fue exitosa, salvó su participación con el Tri en la Copa del Mundo del 2014, cuando estaba en su mejor momento y se habló de que tenía posibilidades de llegar a un equipo grande.

“Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias desde que empezó en América. Lo dijo Rafa Puente: ‘no recorre la portería, no achica, no sale bien por arriba…’”, acotó.

Finalmente, explicó que justo por estas carencias no llegó a la élite del fútbol mundial, ni siquiera al de la Ligue 1

“Imagínate que tienes un gran Mundial, juegas en Europa, hablas francés. Olvídate del Milán o Liverpool. ¿Tú no crees que el Lyon, el Olympique de Marsella lo pudieron haber agarrado y que no jugara con el último lugar de la liga? ¿Tú consideras que no hubo visoría extrema para decir ‘¿cuánto nos puede costar el que juega en el peor equipo de Francia y nos lo traemos al Liverpool, al Milán o al Olympique?’ Lo que vieron son sus deficiencias, en dónde no puede competir”, concluyó.

¡Vaya! Hasta que alguien del medio se atreve a hablar con la verdad sobre el portero más inflado de México, al que Televisa te quiere vender como el mejor de la historia. pic.twitter.com/5MX4Pp1MUB — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂𝗹  (@LuisAzul0507) October 19, 2022

Fans de Ochoa arremeten contra Martinoli

Ante tales juicios, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y destacaron las de los defensores del guardameta, quienes atacaron con todo al cronista.

“Es normal que Martinoli critique a Guillermo Ochoa, vivirá toda su vida frustrado por no haber jugado fútbol y se tuvo que refugiar en el chiste y la burla”, comentó un usuario que se hace llamar Pasión América en Twitter. Es normal que @martinolimx critique a Guillermo Ochoa, vivirá toda su vida frustrado por no haber jugado fútbol y se tuvo que refugiar en el chiste y la burla.



Ochoa tuvo el valor de salir de su zona de confort, Christian Martinoli nunca dejará de ser el chistoso de TV Azteca.— Pasión América (@Pasion__america) October 19, 2022

Uno más le hizo segunda al agregar que lo de Martinoli y el América es personal, por lo cual el narrador pierde objetividad. Además tiene un problema personal con el América, odia al club porque odia a su padre a quien nunca ve porque vive en Argentina (recordemos que Martinoli es argentino) y su padre es simpatizante del América. Ahí está la explicación del por qué. https://t.co/SM4DfGyyW9— MéxicoDeSelección 🇲🇽 (@MexDeSeleccion) October 19, 2022

Otro internauta cuestionó que Martinoli hablara tan mal del portero ahora que no ha empezado la Copa del Mundo, porque cree que cuando se dispute, el arquero será “Dios”. Realmente me llama la atención que Martinoli le pegue con todo a Ochoa cuando no se juega copa mundial , pero durante el mundial @yosoy8a es Dios , claro,sus actuaciones le han garantizado a la selección el juego de octavos y a los periodistas más tiempo en la sede.Conveniencia— Lalo (@EduardoGpeHern1) October 19, 2022

Finalmente, en el otro lado de la moneda, hubo alguien que se atrevió a presagiar un Mundial triste para Ochoa, diciendo que el tiempo le dará la razón a Martinoli. Ochoa la va cagar horrible en el mundial y el clip de Martinoli va a quedar como Deus, se sabe.— Kabuto_8 (@Kabut08) October 19, 2022

