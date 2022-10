Guillermo Ochoa le da la espalda a Europa y la MLS: el escudo de las Águilas del América seguiría ligado a “Memo”

El veterano guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, estaría a tan sólo unos detalles de definir su futuro. Sobre la mesa “Memo” tenía propuestas de la MLS y Europa, pero el veterano guardameta se habría decantado por permanecer ligado a las Águilas del América.

“San Memo” tiene contrato con el conjunto azulcrema hasta diciembre de 2022. Bajo estas circunstancias, el experimentado arquero tiene la oportunidad de firmar un precontrato con cualquier otro club y ser traspasado luego del Mundial de Qatar 2022. En este sentido, los rumores vinculaban a Guillermo Ochoa en clubes de la MLS e incluso en fútbol español.

Sin embargo, el destino del azteca seguiría ligado a la Liga MX. Según informaciones de Récord, el representante de Guillermo Ochoa se habría reunido con miembros de la directiva del club azulcrema para iniciar con el proceso de renovación.

¿Qué quiere Guillermo Ochoa y cuanto le ofrecen?

Los reportes indican que la principal razón que mantendría a “Memo” ligado al conjunto azulcrema es el deseo de conseguir un campeonato con el club y dejar una huella en el mismo. Es por ello que Guillermo Ochoa firmaría un contrato por tres torneos más, es decir, hasta junio de 2024.

La ambición deportiva estaría por encima de los factores económicos. La información señala que el veterano guardameta de 37 años de edad habría recibido mejores ofertas en el exterior, pero el deseo de alcanzar la gloria con el conjunto azulcrema habría pesado más en la decisión del guardameta de la Selección Mexicana. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

