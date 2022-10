“El futbolista mexicano es conformista”: la dura concepción de Santiago Naveda, ex canterano de las Águilas del América

¿Cuáles son los problemas de los futbolistas mexicanos? Dani Alves fue el primero que aseguró que el jugador azteca es conformista. Esta fue una dura concepción para los elementos que hacen vida en la Liga MX, pero curiosamente, el ex jugador del FC Barcelona no está solo en esta opinión. Santiago Naveda, ex futbolista de las Águilas del América, acompaña a Alves en esta postura.

Luego de que las lesiones marginaran el desarrollo de Naveda en el conjunto de Santiago Solari, el joven mediocampista tuvo la oportunidad de probar suerte en el fútbol europeo. El Miedz Legnica de Polonia fue su destino. Al pisar suelo europeo, el joven talento formado en las inferiores del conjunto azulcrema pudo ver con más claridad los problemas de mentalidad de sus paisanos.

“La mentalidad del jugador mexicano es un poco conservadora. Pocos son los jóvenes mexicanos que cumplen un objetivo y tienen hambre de conseguir otro, o de ir por más. Siento que el jugador mexicano es conformista, falta cambiar ese chip. Talento hay de sobra, se ha demostrado que se le puede competir en Selección Nacional a cualquier rival”, aseguró Naveda en una entrevista para Jóvenes Futbolistas MX.

Profesionalizar al jugador mexicano

En las últimas horas se ha hablado de las salidas de fiesta de los futbolistas de Chivas de Guadalajara antes de un partido importante por el repechaje ante el Club Puebla. Esta mentalidad es la que cuestiona Santiago Naveda. La falta de disciplina de los jugadores mexicanos.

“Creo que el jugador mexicano llega a ser un poco conformista. La comparación de las selecciones europeas, la disciplina que tienen es muy diferente a lo que acostumbra el jugador mexicano. Es lo que hay que cambiar, ser mucho más profesionales. El fútbol hoy en día ha cambiado mucho, no sólo es ir a entrenar dos horas, tienes que estar dedicado 24/7 con tus alimentos, preparación post entrenamiento, gimnasio, coaching mental, coaching táctico”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Santiago Naveda (@santi_naveda)

También te puede interesar:

· Chivas de Guadalajara ya piensa en un nuevo proceso: el “Rebaño Sagrado” confiaría su futuro a un argentino

· Ex jugador de la Liga MX fue detenido en Argentina: el goleador estaba drogado y causaba disturbios

· Alumna de la UANL se hace viral por un inesperado beso a Nahuel Guzmán