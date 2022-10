El actor Tom Felton lanza su libro de memorias, en el que relata su paso por rehabilitación

Tom Felton se dio a conocer mundialmente por su papel del malvado Draco Malfoy en la saga de cintas de “Harry Potter” y casi de inmediato se hizo de millones de fans. Pero ahora ha decidido contar los pasajes más oscuros de su vida privada en el libro Beyond the wand: The magic and mayhem of growing up a wizard, confesando, entre otras cosas, que estuvo en rehabilitación en tres ocasiones.

El actor británico de 35 años relata en su autobiografía que su adicción al alcohol comenzó como un escape y que no vio que podría interferir con su trabajo: “Pasé de no estar particularmente interesado en eso a tomar regularmente algunos vasos de cerveza al día antes de que se pusiera el sol, y un trago de whisky para acompañar cada uno”. En un principio él no admitía su problema, pero después de que su novia y su equipo se propusieron hacer una intervención, aceptó ir a rehabilitación en Malibu.

Sin embargo, a los pocos días Felton abandonó el lugar y al buscar un bar llegó a una gasolinería, en la que un hombre le dio $20 dólares y una botella de agua, invitándolo a que reflexionara acerca de su vida. Estuvo en rehabilitación dos veces más, pero finalmente se alejó del alcohol. Tom dudó mucho en confesar estas experiencias en un libro, pero la actriz Emma Watson -quien interpretó en la saga a Hermione Grainger y a quien Tom considera una de sus grandes amigas- fue quien lo animó a hacerlo.

“Emma fue una gran fuerza de aliento para decir: ‘Esto resonará con la gente’. Después de animarme, tuve más confianza en mí mismo para decir: ‘¿Sabes qué? Esto pasó, y esto es parte de mi vida’. Ya no me da vergüenza levantar las manos y decir: no estoy bien. Hasta el día de hoy, nunca sé con qué versión de mí mismo me voy a despertar”.

