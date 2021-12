A pesar de su éxito por la saga de “Harry Potter”, Tom Felton disfruta del anonimato: “Sigo tomando el metro y el autobús”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las próximas semanas Tom Felton volverá a convertirse en una celebridad gracias al especial de HBO Max titulado “Harry Potter: Return to Hogwarts”, en el que participará junto a sus ex compañeros de reparto para celebrar el veinte aniversario de la primera película de la saga cinematográfica, pero él sabe bien que esa popularidad no durará demasiado. A pesar de que el actor de 34 años ha seguido trabajando de forma regular desde que se despidió para siempre del personaje de Draco Malfoy -y cuenta además con 11 millones de seguidores en Instagram-, en su vida diaria aún disfruta de un nivel de anonimato sorprendente.

“Puedo tener lo mejor de ambos mundos. Sigo tomando el metro y el autobús y salgo a pasear con mi perro por el parque”, explicó en una entrevista al portal Square Mile para dejar claro que su fama no puede compararse con la de Emma Watson, la actriz que se encargó de dar vida a Hermione Granger y con quien se le ha atribuido algo más que una bonita amistad en muchas ocasiones. “La otra noche vi a Emma: está exactamente igual que hace 10 años. Es casi imposible que no la reconozcan. En mi caso, cuando me ven, mucha gente susurra: ‘¿es ese actor, como sea que se llame?'”

Sin embargo, la vida de Tom podría haber sido muy diferente si hubiese conseguido hacerse con el papel del niño mago que acabó yendo a parar a manos de Daniel Radcliffe, a quien no cabe duda de que le cuesta mucho más pasar desapercibido. Chris Columbus, que dirigió las dos primeras entregas de la saga, fue quien decidió convertir a Tom en el antagonista de Harry Potter, porque consideraba que era demasiado rubio para resultar creíble como el protagonista.

