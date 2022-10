El arresto a un famoso fabricante de automóviles por tráfico de drogas con un valor de $ 24 millones

El 19 de octubre de 1982, el fabricante de automóviles John Z. DeLorean fue arrestado y acusado de conspiración para obtener y distribuir casi 25 kg de cocaína.

DeLorean fue absuelto, pero continuaron sus problemas legales, pronto fue a juicio por fraude y durante las siguientes dos décadas se vio obligado a pagar millones de dólares a acreedores y abogados.

Sin embargo, DeLorean ocupa un lugar importante en la historia del automóvil: gracias a su papel protagónico en la película de 1985 “Regreso al futuro”, su auto deportivo con alas de gaviota es uno de los autos más famosos del mundo.

DeLorean creció en Detroit y comenzó a trabajar para Chrysler cuando aún estaba en la universidad. Su carrera fue prometedora: se abrió camino en la escala corporativa de General Motors, donde se le atribuye el diseño del GTO y el Firebird, y se convirtió en vicepresidente en 1972, pero dejó la empresa solo un año después para perseguir sus propios intereses comerciales.

En 1978, fundó DeLorean Motor Company en Irlanda del Norte (el gobierno británico, junto con inversores como Johnny Carson y Sammy Davis, Jr., pagaron la mayor parte de los costos iniciales) para construir el automóvil de sus sueños: el DMC-12.

Un auto deportivo que no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. Su cuerpo de acero inoxidable no estaba pintado; sus puertas se abrieron, no afuera; tenía un motor Renault de 130 hp y podía pasar de cero a 60 mph en ocho segundos.

21 de octubre de 1981: el empresario estadounidense John De Lorean sentado en uno de sus autos deportivos futuristas con alas de gaviota que se exhibieron en Earls Court, Londres. (Keystone/Getty Images)

Pero no mucha gente compró un auto DeLorean, eran demasiado caros: cada uno costaba $ 25,000, en comparación con $ 10,000 para el automóvil promedio y $ 18,000 para un Corvette mejorado.

Los problemas financieros de la compañía, argumentaron los abogados de DeLorean, fueron la razón por la cual el FBI pudo atraparlo en el negocio de drogas de $ 24 millones: las autoridades sabían que haría cualquier cosa para salvar su negocio.

DeLorean ya estaba sumido en problemas legales cuando el director Robert Zemeckis eligió un DMC-12 para que sirviera como la máquina del tiempo de Marty McFly en “Regreso al futuro”.

Spielberg originalmente había planeado usar un refrigerador viejo en lugar de un automóvil, pero cambió de opinión en el último minuto.

Al director le gustó el aspecto futurista del DeLorean, pero más que eso, le preocupaba que los jóvenes fanáticos de la película se quedaran atrapados accidentalmente en los refrigeradores y congeladores mientras jugaban a la fantasía.

Si bien la celebridad instantánea del DeLorean no hizo mucho para revivir las fortunas, le otorgó una nota al pie permanente en la historia de la cultura pop.

