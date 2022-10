En la ducha, Chiquis Rivera se muestra muy sonriente mientras lava su cabello

Chiquis Rivera sorprendió a sus fans publicando en sus historias de Instagram un corto video en el que aparece en la ducha, muy sonriente y lavando su cabello mientras tapa su pecho con una cortina; todo lo complementó con la canción “Purple rain” de Prince como fondo musical.

La cantante de 37 años recientemente celebró el Día Nacional del Jefe, relajándose junto a la piscina y dedicando ese tiempo para su cuidado personal. También lució sus espectaculares curvas sentada en un camastro y usando un traje de baño de color naranja.

Chiquis ya grabó una canción navideña, que estrenará próximamente; mientras tanto sigue promocionando el tema “55”, un dueto con su amigo Raymix que ha tenido buena aceptación; ella misma escribió: “La canción está para mover el cuerpo y el alma! 🔥💪🏻🐝” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

