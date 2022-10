 5 cosas que debes saber antes de comprar un nuevo secador de pelo

Reconoce la diferencia entre el lenguaje de una campaña de marketing y las tecnologías realmente efectivas.

By Laura Murphy

Comprar un nuevo secador de pelo puede ser una experiencia abrumadora. Con miles de marcas y modelos para elegir, puede ser difícil distinguir entre las palabras de moda de marketing y la tecnología real.

Por eso, hablamos con expertos en cabello e ingenieros de secadores de cabello para analizar exactamente lo que los consumidores deben buscar antes de elegir una nueva máquina. Después de todo, incluso si no usas un secador de cabello todos los días, sí te arreglas el cabello todos los días, por lo que querrás uno que pueda hacer el trabajo sin dañar tu melena.

1. Lo esencial

Como mínimo, un secador de pelo debe tener al menos tres configuraciones de calor, para que puedas ajustar la temperatura a tus necesidades. También debe venir con los accesorios apropiados para tu tipo de cabello.

“Los consumidores deben buscar un secador que tenga al menos tres configuraciones de temperatura/velocidad para permitir un estilo personalizado de todo tipo de cabello y lograr el peinado perfecto”, dice Anna Kimble, directora sénior de educación global y eventos en Drybar, una cadena de salones de belleza y fabricante de herramientas para peinar el cabello.

“Un consumidor con cabello grueso o largo querrá un secador que ayude a reducir el tiempo de secado”, dice Kimble. “Para los cabellos rizados, asegúrate de que tu secador de pelo pueda adaptarse a un accesorio difusor de alta calidad”.

Sam Burrowes, ingeniero de diseño de Dyson, aconseja el uso de accesorios. “La razón por la que Dyson viene con tantos accesorios diferentes es para que pueda adaptarse a todo tipo de cabello”.

2. Materiales y tecnologías

Al examinar los secadores de cabello en línea o en el pasillo de tu tienda de belleza local, probablemente notarás que los diferentes modelos están hechos con diferentes tecnologías o materiales, generalmente iónicos, cerámicos y/o turmalina.

“Las tecnologías iónicas, cerámicas y de turmalina reducen el frizz y la electricidad estática y ayudan a secar el cabello más rápido que los secadores estándar”, dice Annmarie Parker, instructora sénior de la Escuela de Cosmetología Arrojo en la ciudad de Nueva York.

Esto se debe a que las tecnologías iónicas, cerámicas y de turmalina liberan iones negativos. El cabello tiende a tener iones positivos y los iones negativos ayudan a contrarrestarlos para neutralizar la electricidad estática y los cabellos sueltos. La turmalina y la cerámica también son buenos conductores del calor, lo que significa que ayudan a que el secador seque el cabello de manera más eficiente.

3. Potencia

El calor y la velocidad del flujo de aire son los principales mecanismos por los cuales un secador de cabello seca tu pelo. Usar una configuración de calor más baja llevará más tiempo que usar una configuración de calor más alta, y lo mismo ocurre con la velocidad. Cuando ves el voltaje en la caja o en la descripción del producto, lo que te está tratando de transmitir es cuánta potencia tiene el secador de pelo.

“La potencia del secador de cabello determinará el calor y la velocidad que puede lograr”, dice Nilofer Farjo, cirujana de restauración capilar con sede en Manchester, Inglaterra, y presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello, y agrega que 1800 vatios son buenos para un uso doméstico.

Ella dice que un voltaje más bajo, como 1200 vatios, puede significar que tienes que secarte el cabello por más tiempo porque el secador no logrará alcanzar temperaturas más altas. Pero una menor potencia también significa un motor más pequeño, lo que quiere decir, un secador de pelo más compacto y liviano. Los secadores de cabello de viaje y los secadores de cabello en los hoteles tienden a tener un voltaje más bajo.

4. Motor sin escobillas

Los secadores de cabello de modelos más nuevos pueden anunciar una función de “motor sin escobillas”.

Así es como funciona: los imanes hacen que un motor gire. Tanto los motores con escobillas como los de sin escobillas tienen imanes, la diferencia es que los motores con escobillas tienen metales que actúan como escobillas para conducir la corriente y hacer que el motor gire. En los motores sin escobillas, los imanes permanentes conducen la corriente reduciendo así la fricción.

“Para que el motor gire, tienes que cambiar la polaridad de los imanes”, dice Burrowes. El beneficio de un motor sin escobillas es que debido a que hay menos fricción, el motor tiende a durar más.

5. Qué ajustes de calor y velocidad usar

“Los ajustes de calor que debes usar dependen de tu tipo de cabello”, dice Farjo.

La experta recomienda que las personas con cabello lacio, corto o de longitud media que sea fino, y tardan menos en secarse, usen configuraciones de alta velocidad y más frías. Las personas con cabello grueso, ondulado o rizado tardan más en secárselo, por lo que es mejor usar una velocidad baja y una temperatura alta.

“Pero hay que tener en cuenta otros factores”, dice Farjo. Por ejemplo, si está en una habitación húmeda, tardará más en secarse el cabello que si está en un ambiente seco.

La configuración en frío, por su parte, se puede utilizar después del peinado para fijar el rizo.

“Habrás notado que los peluqueros estiran el cabello con el cepillo en la raíz y aplican calor, pero luego esperan antes de retirar el cepillo”, dice Farjo. “Esto es para que el cabello se enfríe primero, lo que hace que el pelo permanezca en forma rizada”.

La velocidad también tiene otros propósitos.

“Diferentes velocidades permiten diferentes opciones de estilo y diferentes niveles de control”, dice Parker. “Una velocidad baja te da mucho control, mientras que una velocidad alta es ideal para un secado rápido y basto. Por ejemplo, si deseas obtener un estilo súper suave sin frizz, el control de una velocidad más baja sería lo mejor. ¿Estás buscando un look rápido para salir de la cama? Usa un secado descuidado a alta velocidad y usa las manos”.

Cuidado y mantenimiento del secador de pelo

“Si tu secador de cabello tiene un filtro, es importante limpiarlo de vez en cuando”, dice Burrowes. “Si no lo haces, el filtro puede bloquearse y hacer que el secador de pelo se sobrecaliente”.

Consulta el manual del propietario para averiguar si tu secador de pelo tiene un filtro y con qué frecuencia debes limpiarlo. Con un mantenimiento adecuado, un buen secador de pelo puede durar años.

