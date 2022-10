Donald Trump Jr. acepta que no entiende la contabilidad básica, pero eventualmente aprueba las finanzas de papá

Donald Trump Jr. ha sido identificado como el único fideicomisario de la empresa familiar Trump e incluso firma habitualmente los estados financieros de su padre, sin embargo, durante una reciente declaración jurada indicó que tiene pocos conocimientos reales de contabilidad.



De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, cuando se le cuestionó al joven Trump sobre los principios de contabilidad que deben seguirse en los Estados Unidos, el hijo del magnate afirmó que los ignoraba casi por completo.



“Donald Trump Jr. testificó que su única familiaridad con los GAAP era ‘probablemente (debido a) Contabilidad 101 en Wharton’, y que además de saber que ‘son generalmente aceptados’, no pudo identificar ningún otro conocimiento que tenga sobre los GAAP”, decía la presentación.



“Donald Trump, Jr. testificó que no entiende cómo se compila la Declaración cada año”, se lee en la declaración.



La declaración de Donald Trump Jr. deja al descubierto su poco conocimiento contable que adquirió en Wharton School en la Universidad de Pensilvania donde según él reveló al New York Magazine en 2004 que “solía beber y divertirme bastante”.



“A pesar de su papel como fideicomisario, Donald Trump, Jr. no recordaba nada específico de las Declaraciones”, dice la presentación, refiriéndose a las declaraciones anuales de situación financiera en el centro de la demanda de James.



La nueva presentación judicial que alega que la Organización Trump está involucrada en un patrón continuo de fraude, que se extiende más allá de la demanda de 220 páginas que presentó la fiscal de Nueva York, Letitia James, contra el expresidente, su familia y su negocio el pasado 21 de septiembre.



“Donald Trump Jr. testificó que estaba al tanto de la participación de una firma de contabilidad, pero por lo demás no tenía conocimiento del proceso o la mecánica de la preparación de las declaraciones”, dijo.



Donald Trump Jr. no hizo valer su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación como sí lo hizo su hermano Eric Trump, cuando hizo una declaración ordenada por la corte ante los investigadores del fiscal general en agosto, menciona la presentación.

