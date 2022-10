Elon Musk despediría a tres cuartos de los empleados de Twitter

El magnate Elon Musk planea despedir a casi el 75 por ciento de los 7,500 empleados de Twitter si consigue comprar la red social, según la información publicada este jueves por el diario The Washington Post.

El jefe de Tesla y SpaceX indicó a los potenciales inversores que tiene la intención de reducir la empresa a unos 2,000 empleados, según el diario estadounidense.

Pero incluso si Musk no logra comprar Twitter, la plataforma planea despedir a casi la cuarta parte de su personal para finales de 2023, según fuentes del diario.

Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de la AFP.

BREAKING: Elon Musk plans to cut Twitter's workforce by 75%, the Washington Post reports https://t.co/GDsvco6yWd pic.twitter.com/VDDbH9asnN

— Bloomberg Technology (@technology) October 20, 2022