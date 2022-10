Enfurecida, Liliana Rodríguez abandonó el set de ‘¡Siéntese quien pueda!’ en plena grabación

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos de la venezolana Liliana Rodríguez luego de anunciar su salida repentina de las grabaciones de “¡Siéntese quien pueda!”, programa donde compartía créditos con Alejandra Jaramillo, Karla Gómez, Vanessa Arias, Lucho Borrego y Álex Rodríguez bajo la conducción de Julián Gil.

Fue durante la última transmisión de dicho programa que la hija de ‘El Puma’ decidió abandonar el foro de televisión y anunciar de su propia voz la noticia ante sus seguidores.

Liliana Rodríguez recurrió a su cuenta de Instagram para alzar la voz y narrar lo ocurrido durante el show que expone diversos puntos de vistas ante los acontecimientos que surgen en el mundo del entretenimiento.

Liliana Rodríguez vía Instagram. pic.twitter.com/MFmLgUOF71 — Miss News (@MissNews5) October 20, 2022

“Por respeto a todos los televidentes, mi familia y mis fans me vi en la inminente obligación de abandonar el set de ‘Siéntese Quien Pueda’ en plena grabación. Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo aunque el formato sea un reality show por sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar“, redactó la famosa.

Para finalizar su mensaje, Liliana envió un contundente mensaje que resonó entre sus seguidores y desató una ola de comentarios: “Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mil gracias por el apoyo, cariño y compresión”, dijo.

No pasó mucho tiempo antes de que decenas de internautas mostraran su descontento ante la salida de la actriz, argumentando que ella era la razón por la que sintonizaban “¡Siéntese quien pueda!”. “Se acabó, ya no veré más el programa”, “Lo veía por ti y sé que muchísimas personas también” y “Pero si el productor es tu mejor amigo, ahora qué pasó”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

