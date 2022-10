Kevin de León: ‘No voy a renunciar porque tengo una responsabilidad con mis representados’

El concejal Kevin de León reapareció en público para expresar sus más sentidas disculpas por una conversación secreta realizada hace un año en las instalaciones de la Federación de Sindicatos del condado de Los Ángeles que fue filtrada a la prensa la semana pasada, en la que se escuchan comentarios racistas y degradantes contra la comunidad afroamericana y latina.

“Desde lo profundo de mi corazón y de mi ser, ofrezco unas disculpas por las palabras dolorosas que se dieron en esa conversación y por el hecho de que no haber puesto el alto a mi excolega, la presidenta del Concilio de Los Ángeles, Nury Martínez”, dijo De León en entrevista con La Opinión.

Completamente abatido, ofreció disculpas a la familia del concejal Mike Bonin, a sus colegas en el Concejo de Los Ángeles, a sus representados, a su familia, a su equipo de trabajo, a su sindicato y a los sindicatos de limpieza.

¿Qué les dice a los concejales como Mike Bonin y Paul Krekorian que han declarado que sus disculpas no son suficientes y piden su renuncia?

“Lo más fácil es renunciar, pero yo tengo una responsabilidad con mis representados, quienes han sufrido mucho en las últimas décadas. Mi distrito fue el epicentro del coronavirus; tenemos el mayor número de indigentes viviendo en las calles y callejones; y se espera un tsunami de desalojos. Mis representados merecen representación, y yo soy su concejal”.

Kevin de León enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera. (Getty Images)

El concejal De León, hijo de una madre inmigrante de Guatemala, quien sacó adelante a su familia, limpiando cuartos en los lujosos hoteles del barrio de la Jolla, en San Diego, California, dijo que ha dedicado la mayor de su vida, a trabajar en las trincheras como activista, alzando su voz y defendiendo al pueblo.

“Lo mismo he hecho como funcionario oficial, y sobre todo me he enfocado en apoyar a las zonas marginadas, ya que como único varón de una madre soltera, conozco la pobreza”.

En la conversación filtrada a los medios, participaron la expresidenta del Concejo, Nury Martínez; el líder de la Federación de Sindicatos, Ron Herrera y los concejales De León y Gil Cedillo. Martínez y Herrera renunciaron casi de inmediato ante la presión ciudadana, mientras que De León y Cedillo no han cedido a los llamados de dimitir cuanto antes.

El concejal De León, dejó en claro que no avala las palabras hirientes de la expresidenta del Concejo, Martínez. “Jamás las voy a justificar, pero no fueron mis palabras”.

Explicó que a él lo invitaron a esa junta, y su objetivo al asistir era representar los mejores intereses para su distrito.

“Claro que mi comentario de que el menor (hijo del concejal Bonin) era usado como una bolsa Vuitton fueron 100% muy malos, pero iban dirigidos a los gustos que la exconcejal tiene por la ropa y bolsas de lujo”.

Por haber hecho esos y otros comentarios, y no poner un alto a la explosiva conversación, es que sus compañeros, el alcalde Eric Garcetti y hasta el propio presidente Biden le han pedido su renuncia.

“No soy perfecto, tengo mis fallas. Por eso ofrecí disculpas, y no me voy porque tengo una responsabilidad mayor para representar a los electores del distrito 14”.

Kevin de León enfrenta muchos retos a su regreso al Concejo de Los Ángeles. (Archivo/La Opinión)

No va a ser fácil su regreso al Concejo. Sus propios compañeros van a intentar bloquearlo por todos lados para impedirle que se integre de nuevo. El concejal Mitch O’Farrel actuando como presidente interino del Concejo lo despojó de sus tareas en los comités del Concejo. ¿Cómo va a sortear todo eso?

“Reconozco que no va a ser fácil, que va a ser muy duro, pero tengo que trabajar para ganarme la confianza de mis compañeros de nuevo”.

Por otra parte, De León dijo que tiene todo el derecho a votar en el pleno del Concejo, pero no en las comisiones.

¿Es Kevin de León, una persona racista contra la comunidad afroamericana?

“De ninguna manera. No soy racista y nunca lo he sido. Siempre he mantenido una relación excelente con esa comunidad. Apoyé a Kamala Harris contra Loretta Sánchez en la contienda para el Senado; al concejal del sur-centro de Los Ángeles, Curren Price contra Dulce Vázquez; y al asambleísta del sur de Los Ángeles, Reggie Jones-Sawyer contra el candidato Efren Martínez. Tanto Price como Jones representan distritos donde la mayoría de los residentes son latinos”.

¿Cuál es su relación con los oaxaqueños?

“Durante la conversación, yo nunca dije ni una sola palabra racista ni humillante en contra de ellos ni de nadie. Al contrario, yo quiero mucho al pueblo oaxaqueño, siempre he hablado de su rica cultura, y he liderado en temas de derechos humanos, civiles y la reforma migratoria”.

El concejal De León dijo que no rehuye a su responsabilidad y tiene muy claro que su silencio ante los comentarios de Nury Martínez reflejaron una falta de liderazgo de su parte.

“Es un error que me duele mucho, pero mi decisión de no renunciar no tiene nada que ver con mi futuro político sino con la representación que le debo a los hombres y mujeres que me eligieron”.

Concluyó diciendo que lo más fácil sería renunciar y ya no bregar con las críticas, pero no ayudaría en nada a parar el racismo, la pobreza y la desigualdad que vivimos en Los Ángeles.

“El que yo me vaya, no ayuda a sanar. Tenemos que sanar todos juntos”.

El concejal De León no dijo cuándo regresará al Concejo, pero indicó que él está trabajando con su equipo por el distrito 14.

Al concejal Mike Bonin no le convencen las disculpas del concejal Kevin de León. (TW-Bonin)

‘Sus disculpas no son suficiente’

Tras las disculpas emitidas por el concejal Kevin de León, sus compañeros en el Concejo de Los Ángeles y algunos líderes de la comunidad insistieron en que debe dimitir a su cargo de elección popular.

El concejal Mike Bonin dijo que los comentarios de Kevin de León son manipulación al más alto nivel.

“Él describe los comentarios crueles y deshumanizantes hacia un niño como frívolos. Dice que debería haber intervenido como si hubiera sido un mero espectador de una conversación racista en la que jugó un papel central e ignominioso”.

Sostuvo que Kevin de León tiene la oportunidad de un día enmendarse y buscar el perdón de todo Los Ángeles, de la comunidad afroamericana y de su hijo en particular.

Pero para que eso se dé, dijo que debe empezar con renunciar al Ayuntamiento.

“No importa lo que diga hoy, sus comentarios en esa grabación dejan en claro que no es apto para el cargo en esta ciudad. No puede ser parte de la sanación mientras se niegue a renunciar”.

Terminó diciendo que su negativa obstinada a hacer lo que todos los demás saben que es necesario, está profundizando la herida que ha infligido a Los Ángeles.

El nuevo presidente del Concejo de Los Ángeles, Paul Krekorian dijo que las disculpas no son suficientes para enmendar el daño causado.

“Las palabras llenas de odio que se hablaron en esa junta secreta han reabierto una herida profunda y dolorosa en la ciudad. La única manera de comenzar a sanar como ciudad es que De León tome responsabilidad por sus actos, acepte las consecuencias y deje el cargo”.

Terminó diciendo que el concejal puede ser una mejor persona que la que escucharon en la grabación, “pero disculparse no es lo mismo que reparar el daño. Tenemos que mostrar al mundo que no hay un escaño para el racismo, la exclusión y la falta de respeto en el Concejo de Los Ángeles”.

Odilia Romero, directora de la organización Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), dijo que no cree en las disculpas del concejal De León porque no siente que vienen del corazón.

“Su ambición es muy grande y no está escuchando al pueblo. Si bien en el pasado, hizo muchas cosas buenas, en la conversación completa, escuchamos que estaba dispuesto a sacrificar a los latinos, afroamericanos e indígenas en la redistribución de distritos para tener control político, económico y personal, y a favor del aburguesamiento”.

Mencionó que en una parte de la conversación se escucha cuando De León, indica que los afroamericanos son muy escandalosos, pero muy poquitos. “Dijo son como 25 pero gritan como 100”.

Enfatizó que los 4 que estuvieron en la plática grabada clandestinamente y filtrada a los medios, tienen responsabilidad sobre los comentarios ofensivos en lo que definió como una conversación corrupta. “Tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata”.

Terminó diciendo que aquel Kevin joven de origen inmigrante, que organizaba, perdió su camino y quiere seguir gobernando.

“Ojalá se tome el tiempo para reflexionar y renuncie”.