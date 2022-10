Las Águilas del América ya le tienen reemplazo al Memo Ochoa si abandona la Liga MX por España

Además de buscar el tan ansiado trofeo 14 en el presente Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, la directiva de las Águilas del América tiene otra preocupación en el horizonte: la continuidad o salida de su arquero y capitán Guillermo Ochoa.

Al Memo Ochoa, jugador que más gana en la actual plantilla, le pusieron sobre la mesa una importante oferta de renovación de contrato a la baja, considerando su veterana edad (37 años) y las temporadas que le quedan en activo y al máximo nivel.

Pero el cancerbero aún no termina de dar el sí y se ve tentado por varias ofertas que le llegan desde Europa, específicamente de España; en la nación ibérica están interesados en contar con sus servicios al final de su carrera y a la vez Ochoa no diría que no a un contrato que le llene los bolsillos tras el retiro.

En ese contexto, el presidente deportivo Santiago Baños y sus colaboradores han analizado diferentes opciones. La primera es la continuidad como titular del actual portero suplente Óscar Jiménez. La segunda es ir al mercado por el colombiano Camilo Vargas, bicampeón con el Atlas de Guadalajara.

Si bien al arquero neogranadino no le fue tan bien en este Apertura 2022 como sí en los anteriores dos torneos, sigue siendo sinónimo de confianza y seguridad bajo los tres palos, algo que el club más ganador de México toma en cuenta para buscar su fichaje en caso que Paco Memo se marche de Coapa.

Según el portal especializado Transfermakt el precio de Vargas está por el orden de los $2 millones, sin embargo, medios mexicanos aseguran el Atlas, sabedor del interés azulcrema, pedirán unos $4 millones negociables.

A sus 33 años, Camilo Vargas pudiera firmar un buen contrato con el Club América que le asegure unos buenos últimos años en la élite futbolística.

