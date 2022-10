Silvana Estrada: ‘Ahora es mi momento’

Silvana Estrada es una estrella cuya luz brilla cada día más y más.

La cantante veracruzana, hasta hace unos meses poco conocida en el mundo de la música independiente –y no independiente–, es ahora una luminaria que parece un torbellino. Un día está ofreciendo un show en un teatro de Francia y al otro en uno de Oklahoma City.

Y no solo eso.

Es una de las consentidas de los segmentos musicales de la cadena National Public Radio y una de las intérpretes favoritas de Kelly Clarkson, quien hace unas semanas la invitó a cantar a su programa de televisión, The Kelly Clarkson Show. Silvana cantó “Se me ocurre” con su banda y con la Youth Orchestra of Los Angeles.

“Yo creo que haber sacado ‘Marchita’ y haber compartido mi música más formalmente me ha ayudado muchísimo [a darme a conocer]”, dijo la artista en una entrevista que ofreció desde Ciudad de México, donde vive y donde se encontraba descansando.

Definitivamente hay un antes y un después de “Marchita”, un EP melancólico y a veces desgarrador que inspiró el encuentro que tuvo Silvana con el desamor.

Pero la historia con “Abrazo”, su nuevo EP, es distinto. Esta producción de cuatro temas tiene otra personalidad, tal como lo describe ella misma.

“La mitad de las canciones son canciones que escribí cuando estaba haciendo ‘Marchita’”, dijo. “Pero por ser demasiado alegres y luminosas y [por] tener otro tipo de energía no las quise incluir; sentí que la búsqueda era otra”.

En resumen, “Abrazo” es un contrapeso a su EP anterior, “un poco lo que viene después del amor”.

Estos contrastes se podrán escuchar el domingo, cuando Silvana actúe por primera vez en The Ford, un pequeño pero simbólico teatro con capacidad para 1,200 personas enclavado en las montañas de Hollywood. Y a mediados de enero será parte del Prototype Festival, que tendrá lugar en Nueva York.

Luego regresará a Ciudad de México, donde el 7 de diciembre la espera una actuación con boletos agotados en el codiciado teatro Metropólitan, que tiene una capacidad de casi 3,200 personas.

Será la primera vez que Silvana actúe en su país luego de una ausencia involuntaria de dos años. Las constantes giras por Europa y Estados Unidos la tienen bastante ocupada.

Mientras tanto, sigue con la preparación de su próximo álbum, que podría salir al mercado en el segundo trimestre de 2023.

“Yo creo que va a ser un disco de desamor […] Me gusta hablar de los sentimientos”, dijo. “Pero ahora estoy muy contenta […] concentrada en mis proyectos, en mi bienestar, en mi salud; lo que más lo está inspirando es la ligereza; es mucho menos solemne que ‘Marchita’”.

Y aunque la tendencia con la mayoría de los artistas son las colaboraciones, lo más probable es que este no sea el caso de Silvana, puesto que considera muchos aspectos antes de aceptar cantar con alguien más, entre ellos tener afinidad y amistad con los invitados.

“Voy lento en eso de las colaboraciones porque quiero tiempo para mis cosas”, dijo. “Porque fui corista por mucho tiempo e hice muchos trabajos con muchos artistas, y ahora es mi momento”.

En detalle

Qué: Silvana Estrada

Cuándo: domingo, 7:30 pm

Dónde: The Ford, 2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles

Cómo: boletos $35; informes theford.com