Tua Tagovailoa reveló lo que vivió al momento que sufrió la grave conmoción cerebral ante los Bengals

Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins, asustó a toda la NFL luego de cómo salió tras el partido en la semana 4 contra los Cincinnati Bengals donde sufrió una grave conmoción cerebral que lo sacó del partido en camilla y signos aparentes de coherencia tras haber sufrido el golpe.

Cuatro días antes, el jugador ya había sufrido un golpe en la cabeza, pero igualmente los doctores habían aprobado que podía jugar. Luego de dos semanas, Tagovailoa ha podido hablar sobre lo que ocurrió y reveló que no recuerda mucho del fuerte golpe.

“Hubo un punto en el que estuve inconsciente. Recuerdo toda la noche hasta el punto en el que me tacklearon, después de eso no recuerdo mucho. Me sacaron del campo, eso no lo recuerdo, pero recuerdo algunas cosas de cuando iba en la ambulancia y cuando llegué al hospital”, dijo el mariscal de la franquicia de Miami.

Luego del fuerte golpe, la NFL y la NFLPA ha comenzado a revisar el caso con más seguimiento e incluso realizaron cambios en el protocolo de conmociones que es un factor importante dentro del fútbol americano debido a las colisiones.

El doctor que revisó y autorizó a Tagovailoa de jugar fue despedido luego de múltiples entrevistas al equipo y al quarterback de Miami que ha declarado que la situación ha sido estresante.

“Ha sido un proceso, seguro. Tener que lidiar con entrevistas con la NFL y la NFLPA, después tener que ir a ver doctores fuera para tener una segunda opinión. Diría que ha sido demasiado estresante, pero todo es en beneficio del jugador”, comentó.

Luego de pasar el susto, Tagovailoa reapareció este semana en los entrenamientos y se espera que esté listo para disputar el partido de Sunday Night ante los Pittsburgh Steelers, que vienen de derrotar a los Buccaneers de Tom Brady.

“Realmente me emociona que puedo prepararme y jugar este domingo. Creo que todos están emocionados de salir y competir contra un buen equipo como los Steelers”, comentó en la conferencia de prensa.

Los Miami Dolphins han perdido los últimos dos encuentros sin Tagovailoa ante los Minnesota Vikings y los New York Jets por lo que esperan recuperar la senda de la victoria con su mariscal titular.

