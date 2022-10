VIDEO: Mujer brutalmente atacada por adolescentes en autobús de Washington DC por pedirles que dejaran de maldecir

Un video muestra a un grupo de adolescentes agrediendo brutalmente a una mujer y arrojándola de un autobús en Washington DC, porque les pidió que dejaran de usar “lenguaje obsceno”.

Kyla Thurston, una pasajera del Metrobus de DC, les dijo a los adolescentes alborotadores que dejaran de maldecir el lunes después de que una mujer y un niño subieran a bordo, informó Fox 5 DC.

“En ese momento, los niños se volvieron rebeldes. Comenzaron a ser irrespetuosos, como decirme cosas”, dijo Thurston, de 42 años, al medio de comunicación.

“Luego, lo siguiente que supe fue que me arrojaron objetos, y yo estaba como, ‘Gracias, Señor’, porque durante todo el incidente, lo único que pude recordar fue que los niños me golpearon y me patearon, y yo no tenía defensa”, agregó.

“Lo único que dije fue: ‘¿Pueden detener el lenguaje abusivo?'”, dijo Thurston más tarde a la estación WJLA.

En una entrevista con FOX 5, Thurston dijo que espera que lo que le sucedió obligue a los funcionarios de Metro a encontrar una manera de evitar que le suceda lo mismo a cualquier otra persona.

Thurston afirma que le pidió al conductor que se detuviera, pero él siguió con su ruta al principio.

“El conductor no intentó detener el autobús. No alertó a las autoridades locales ni nada en mi defensa”, dijo Thurston a Fox 5 DC.

“Incluso después de gritar a todo pulmón: ‘¡Detengan el autobús! ¡Déjame bajar del autobús!’, el conductor del autobús nunca se detuvo”.

Thurston dijo que fue atacada después de ceder su asiento a una mujer joven y sus hijos.

Después de que el conductor finalmente se detuvo, el angustioso video muestra a la mujer tratando de defenderse de sus atacantes antes de que la empujaran agresivamente fuera del autobús.

Ella le dijo a la estación que estaba magullada y que se lastimó el cuello en el impactante ataque, y agregó que todavía sufre emocionalmente por la paliza.

“Al ver el video personalmente, me sorprendió, y todavía me sorprende”, dijo Thurston. “No quería salir al principio, pero no temo a nadie más que al Señor”.

La mujer que grabó parte del incidente dijo que los adolescentes le arrojaron botellas a Thurston, la empujaron y algunos incluso la estrangularon mientras la tiraban del autobús, informó Fox News.

Thurston dijo que continuaría usando Metro, pero instó al servicio a abordar el tema de la seguridad en sus autobuses, incluso limitando la cantidad de jóvenes que pueden viajar en un momento dado.

Metro ha reconocido que “el incidente en el video es inquietante e inaceptable y actualmente está siendo investigado por la Policía de Tránsito de Metro”.

El miércoles, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo: “Ese no es ningún tipo de delito que queramos ver en nuestra ciudad en ningún momento”, informó WJLA.

“Parte de lo que estamos hablando hoy es asegurarnos de que tengamos la fuerza policial que necesitamos para responder, patrullar y ayudar a Metro y sus propiedades, incluido el autobús y las estaciones de tren”, agregó.

Los delitos violentos en la capital del país han disminuido un 4% en lo que va de 2022, en comparación con el mismo período de 2021, según las últimas estadísticas al 19 de octubre de 2022, según muestran las cifras.