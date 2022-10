VIDEO: Vinculan a Gabriel Soto con actriz del “Señor de los Cielos” ¿Y dónde quedó Irina Baeva?

Los rumores sobre una posible ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva siguen constantes y sonantes. Y es que la famosa se ha visto involucrada en varias polémicas pues muchos aseguran que la pareja ya terminó su relación sentimental, pues desde hace algunos días que ya no comparten nada en sus redes sociales.

Estos rumores se han hecho cada vez más grandes luego que salió en redes sociales un video en donde aparece el galán de telenovelas bailando al ritmo de cumbia con su compañera de trabajo, la actriz colombiana Sara Corrales quien interpretó a “Matilde” en la serie “El Señor de los cielos”.

Fue en el programa “En Shock” transmitido en redes sociales que se mostró dicho video en donde aparece Gabriel Soto bailando con Sara Corrales por lo que el periodista Jorge Carbajal habló sobre la relación entre el galán e Irina Baeva.

“Yo sinceramente, y miren ni le he buscado porque me da lo mismo, pero digo creo que no es muy fácil de llegar a una conclusión, digo no es muy difícil de llegar a una conclusión que Irina y Gabriel Soto ya no andan, ¿ya para qué le damos vueltas?”

JORGE CARBAJAL