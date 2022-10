VIDEO | Madre de Geraldine Bazán estalla contra Irina Baeva y Gabriel Soto: “Al que obra mal, mal le va”

Los rumores de la posible ruptura romántica entre Gabriel Soto e Irina Baeva no cesan. Esta vez los medios de comunicación no dudaron en cuestionar a la madre de Geraldine Bazán en torno a las especulaciones que apuntan que la actriz rusa le fue infiel al padre de sus nietas, ante lo cual, la mamá de la actriz prefirió no ahondar mucho, destacando de todas maneras todo el daño que sufrió su hija debido a la relación de la polémica pareja.

Fue en entrevista con Imagen Televisión que la señora Rosalba Ortiz fue cuestionada acerca de si pensaba que lo que presuntamente le estaba ocurriendo a su ex yerno era karma, a lo cual, la mamá de Geraldine Bazán respondió diciendo que ella quería mucho a Gabriel Soto, a quien sigue considerando parte de su familia, por lo cual no le desea ningún tipo de mal.

Así, aunque reconoció que su ex yerno cometió muchos errores que perjudicaron a su hija, la señora Rosalba Ortiz puntualizó que Gabriel Soto era un hombre a quien ella apreciaba mucho, especialmente porque sus nietas llevan su sangre.

No obstante, al momento de hablar acerca de la pareja de este no dudó en revivir todo lo que hizo para dar a conocer su relación con el actor cuando este tenía poco de haberse separado de Geraldine Bazán.

De acuerdo con Doña Rosalba Ortiz, Irina Baeva publicaba fotografías presumiendo su relación con Gabriel Soto para que su hija se enterara del nuevo vinculo romántico de su entonces esposo, lo cual evidentemente dañó a su hija, Geraldine Bazán, quien su momento ventiló lo duro que fue enterarse de que su esposo le había sido infiel.

'No hagas daño de esa manera' Mamá de #GeraldineBazán manda mensaje a #GabrielSoto e #IrinaBaeva. Además de provocar las miradas de la prensa con su inusual atuendo en los #PremiosMetro #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlmzAF pic.twitter.com/59tYyuCrtt — De Primera Mano (@deprimeramano) October 19, 2022

“En este caso Gabriel Soto no era una persona soltera, era una persona que tenía responsabilidades y ella Irina Baeva se encargaba de notificar su relación. Le recomiendo que no haga daño de esa manera porque le va a ir mal, porque al que obra mal, mal le va” MAMÁ DE GERALDINE BAZÁN

En relación con su mensaje para Gabriel Soto, doña Rosalba Ortiz se limitó a decir que no solo él ha cometido errores, ya que también le parecieron fuera de lugar las declaraciones del padre del actor, en las que el abuelo de sus nietas enalteció a Irina Baeva.

Finalmente, la mamá de Geraldine Bazán aseguró que a ella no le interesaba si el padre de sus nietas sigue o no su relación con la actriz rusa, ya que a ella lo único que le importa es que siga siendo un padre presente como hasta ahora lo hecho con las hijas que tuvo con la guapa actriz de “Corona de Lágrimas 2”.

