Mamá de Geraldine Bazán confiesa entre lágrimas que Gabriel Soto siempre contará con su apoyo

Aunque el matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto llegó a su fin hace varios años, la relación del actor con su exsuegra parece no haber terminado del todo y así lo confirmó doña Rosalba Ortiz ante los medios de comunicación, en donde señaló entre lágrimas que, como padre de sus nietas, siempre podrá contar con ella.

Luego de darse a conocer Irina Baeva y Gabriel Soto pospusieron su boda por segunda ocasión, fue la exsuegra del galán de telenovelas quien se negó a opinar acerca de dichos planes.

“Eso no es mi tema, si se casa con ella, con otra o con otra, si no se casa, es su vida, él sabe. No es lo mismo llegar a un departamento, a una casa, que llegar a un hogar”, dijo ante la cámara del programa ‘Venga la Alegría’.

Pero una vez más dejó ver que prefiere no hablar de la actriz de origen ruso, quien a su parecer no es una buena persona.

“No me interesa, no es mi tema, no es una buena persona para mí, así que lo que dé a señalar o no, es cosa que no es mi tema”, expresó.

Pero al ser cuestionada sobre la manera en que Baeva trata a sus nietas ahora que ya conviven como toda una familia, se mostró conmovida al asegurar que lo único que le interesa es que Elissa Marie y Alexa Miranda permanezcan al lado de su padre.

“No lo sé, eso lo sabe la mamá y el papá y él tiene que estar al pendiente de eso. Yo quiero que mis nietas tengan padre para toda la vida… se me salen (las lágrimas)”, sentenció.

Incluso, confirmó que en caso de pasar por una emergencia volvería a contactar a Gabriel Soto, motivo por el cual sigue guardando su número de teléfono.

“Imagínate luego te agarra la muerte tan de repente que no dejas las cosas claras, no dejas tus documentos listos, si le pasara algo claro que me preocuparía, y si necesita de mí yo estaré ahí. Él tiene mi teléfono y yo su teléfono, yo creo que ni me ha borrado ni me ha bloqueado porque sabe que alguna vez o me va a necesitar o lo voy a necesitar“, confesó.

