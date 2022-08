¡Por segunda vez! Irina Baeva y Gabriel Soto posponen su boda

Aunque Irina Baeva y Gabriel Soto oficializaron su compromiso en el 2021 y estaban planificando todo para realizar su boda este 2022, sus planes para llegar al altar a mediados de este año tuvieron que ser pospuestos por distintos factores y decidieron que sería en diciembre de 2022. Sin embargo, parece que no lo podrán hacer tampoco en esa fecha.

En una nueva entrevista para el programa “Venga la Alegría”, Baeva habló sobre cómo iban las preparaciones de su boda con Soto, sorprendiendo a muchos con su respuesta sobre la decisión de ambos de volver a posponer su matrimonio:

“Ahorita las circunstancias no nos lo permite. La verdad es que creo que el tema de la boda es un tema que ya lo hemos hablado mucho, creo que no tengo como nada nuevo que decir, nada nuevo que agregar”.

¡Ya no se casarán! 😱💔

¡Irina Baeva nos revela que su boda con Gabriel Soto se pospone para el próximo año! 😢💍📺 #VLA #EsteDíaQuieroBailar pic.twitter.com/ccjh8nAuVk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 3, 2022

La celebridad rusa no dijo mucho más al respecto, pero comentó que actualmente Gabriel Soto y ella no tiene una fecha exacta para realizar la celebración: “Ya será en el momento que tenga que ser”.

Hace tiempo, Soto había confirmado de que él e Irina Baeva habían pospuesto su boda porque la actriz desea que su familia, que vive en Rusia, estuviera en el matrimonio. Sin embargo, el conflicto entre este país y Ucrania ha hecho complicado que ellos puedan viajar a México.

“Lo único que nos ha detenido un poco es pues desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania. En el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan”, expresó el actor. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Aunque muchos de sus seguidores estaban esperando que Gabriel Soto e Irina Baeva se casaran en 2022, seguramente no podrá ocurrir hasta el 2023. Por otro lado, la pareja explicó que incluso tendrían la idea de irse a Rusia para que la boda pueda ocurrir en allá para evitar que la familia de Baeva corra peligro

También te pueden interesar:

–Geraldine Bazán presume sus lujosas vacaciones en París

–Irina Baeva y Fabiola Guajardo se muestran haciendo ejercicio en el gimnasio, usando ajustadísimos leggings negros

–¡Siempre no! Gabriel Soto confirma lo impensable sobre su boda con Irina Baeva

–Irina Baeva regaña a Gabriel Soto frente a las cámaras para evitar que hable de más: “¡No digas!”