El inexplicable efecto de Lionel Messi: periodista argentino llora en plena entrevista con el capitán de la selección albiceleste [Video]

Lionel Messi es considerados por muchos el mejor jugador en la historia del fútbol. A pesar de que el argentino no es tan carismático como lo pudo haber sido Diego Armando Maradona, un caso muy parecido al de Saúl Álvarez con Julio César Chávez en México, “La Pulga” si despierta gran admiración en un sinfín de personas. Incluso, lo que representa el futbolista del PSG es suficiente para hacer llorar a Pablo Giralt, respetado periodista de extensa trayectoria.

En medio de una entrevista para la cadena Directv Sports, Giralt tuvo una reacción poco esperada en la charla. Mientras el periodista le expresaba sus buenos deseos a Messi, poco a poco su voz se fue entrecortando hasta el punto de quedarse en silencio y no poder hablar para contener el llanto.

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.

Gracias Leo por tu calidez y sencillez.

Sos muy grande.

Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.

Te quiero, Leo!

❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022

En principio, Lionel Messi veía directamente a Giralt sin saber qué hacer. La incomodidad del momento fue cortada por el propio jugador del PSG al soltar una sonrisa en medio de la escena. Además, “La Pulga” extendió su brazo hacia el periodista para consolarlo mientras luchaba con sus lágrimas. Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables.Ayer cumplí un sueño.

Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar.

Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado pic.twitter.com/62JqLhNbir— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 14, 2022

Las esperanzas de Argentina puestas sobre Messi

Esta entrevista llega justo antes de uno de los momentos más importantes en la carrera de Lionel Messi. En el argentino están puestas todas las esperanzas de la selección albiceleste para el Mundial de Qatar 2022. No está de más mencionar que este podría ser la última Copa del Mundo para el futbolista del PSG, bajo estas circunstancias, sería la última oportunidad de Messi para poder levantar el trofeo más importante a nivel de selecciones y el que aún le hace falta en sus vitrinas. Only Messi winning Qatar World Cup 2022 can heal me!#Qatar2022 pic.twitter.com/V57KldNYpR— Messiologist (@FC_Bar_celona) October 13, 2022

