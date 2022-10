Lionel Messi y el PSG, ¿cuánto dinero le ofrecen a “La Pulga” para quedarse en el conjunto parisino?

Comienza la novela sobre el futuro de Lionel Messi. A pesar de que el argentino está centrado en el Mundial de Qatar 2022, su vínculo con el PSG está muy cerca de concluir. Bajo estas circunstancias, el conjunto parisino ya le habría propuesto algunas cifras para que “La Pulga” se quede más tiempo en Francia.

En los últimos días se ha hablado de las opciones que tendría Lionel Messi para continuar con su carrera. El FC Barcelona y el Inter de Miami han surgido como las alternativas en caso de que el argentino se aleje de la Ligue 1. Sin embargo, la directiva del PSG ya tendría en mente una oferta para retener a una de sus máximas figuras.

¿Qué le ofrece el PSG a Lionel Messi?

Según informaciones de la Cadena Ser, el director deportivo del club, Luis Campos, sería el encargado de cocinar la renovación del argentino. La fuente señala que el Partís Saint-Germain tendría la intención de ofrecerla a Lionel Messi un año más de contrato, con opción a otro, por $30 millones de dólares anuales. 🚨 Informa @manucarreno



🇫🇷 Messi ya tiene sobre la mesa una propuesta de renovación del PSG



💸 Le ofrecen un contrato de 1+1 con unas condiciones económicas prácticamente idénticas a las actuales, que son 30 millones por año



📻 Ampliamos a partir de las 23.30H, en @ellarguero pic.twitter.com/16sPqSyiha— El Larguero (@ellarguero) September 29, 2022

Lionel Messi tiene un vínculo con el conjunto parisino hasta junio de 2023. Desde que “La Pulga” aterrizó en Paris, el argentino ha jugado 46 partidos en los que ha anotado 18 goles y repartido 23 asistencias. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

También te puede interesar:

° Lionel Messi y Argentina: la fórmula que debe utilizar México para derrotarlos en el Mundial de Qatar 2022

° ¿Qué pasará con Lionel Messi después del Mundial de Qatar 2022?

° Se filtró un correo con las costosas exigencias de Lionel Messi que el FC Barcelona no pudo pagar