James Corden no se queda callado ante las críticas por su mal comportamiento en restaurante

El humorista James Corden ha tratado de mantenerse al margen de la polémica en la que se ha visto envuelto a cuenta de su supuesto comportamiento “arrogante” y “abusivo” en un famoso restaurante de Nueva York, el prestigioso Balthazar ubicado en el popular barrio del SoHo. Sin embargo, el también humorista se ha visto obligado a pronunciarse directamente sobre este delicado asunto en el marco de una entrevista programada con anterioridad al diario The New York Times, una charla que el artista se ha negado a cancelar a raíz del último ataque contra su imagen pública.

A principios de esta semana, el propietario del mencionado establecimiento, Keith McNally, revelaba en sus redes sociales que el intérprete británico tenía vetada la entrada a su restaurante debido a una serie de incidentes que habrían sacado a relucir el lado más despótico y maleducado del cómico. Según su versión de los hechos, Corden se habría propasado con gerentes y camareros en sus dos últimas visitas al local, exigiendo bebidas gratis tras encontrar un pelo en una de ellas o amenazando con destruir la reputación de Balthazar debido a la calidad de la tortilla que había pedido su esposa, Julia Carey.

Solo unas horas después, McNally regresaba a la esfera virtual para anunciar que Corden se había puesto en contacto con él para disculparse “profusamente” por su conducta, lo que había llevado al hostelero a levantar la prohibición y, desde la generosidad y la compasión, darle una segunda oportunidad al cómico, a quien se había referido como un “pequeño cretino” en su anterior mensaje. Sin embargo, en las escasas declaraciones que ha ofrecido ahora al respecto, no parece que el actor inglés se arrepienta en absoluto de la actitud que desplegó en Balthazar.

“No he hecho nada malo, a ningún nivel”, se ha quejado el artista en su conversación con el rotativo. “No he pensado en cancelar [la entrevista] porque me siento muy ‘zen’ en ese sentido. Porque creo que es una tontería, creo que está por debajo de todos nosotros, por debajo de esta publicación”, se ha defendido sin profundizar en la materia ni dar más explicaciones. Aunque no era su deseo, James Corden ha afirmado también que hablará largo y tendido sobre la controversia en su programa nocturno ‘The Late Late Show’, a fin de desmontar los supuestos bulos que circulan sobre su persona.

