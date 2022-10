Karim Benzema y los tres sueños que cumplió en su carrera tras haber ganado el Balón de Oro

Karim Benzema es el mejor jugador del mundo tras recibir el Balón de Oro el pasado lunes y consagrar una gran temporada con el Real Madrid. El domingo, frente al Sevilla, Benzema presentará su Balón de Oro frente a los aficionados del Santiago Bernabeú, un premio que para el delantero francés es el último sueño cumplido de tres que tenía para realizar en su carrera.

“Ha sido la mejor temporada de mi vida y al final tengo el Balón de Oro. Llevo soñándolo desde niño. He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo”, aseguró en una entrevista con los medios del club.

Benzema recordó cómo fue marcar el hat-trick ante el Paris Saint Germain y cómo lo guardará para siempre en su memoria tras una noche mágica en el Santiago Bernabéu.

“Tras París me dije que teníamos que ponernos las pilas. A partir de ahí empezamos a meter goles y a hacer historia. El hat-trick contra el PSG fue un día que recordaré porque ganamos con remontada en una noche mágica en el Bernabéu”, relató el delantero francés.

Benzema alcanzó la Champions League número 14 de club madrileño y la número 5 para él, además se convirtió en el líder goleador de La Liga, que significó la número 35 para el Madrid.

“Todos los partidos eran una final. Me gusta meter goles y dar asistencias, pero cuando empieza la temporada no pienso en que tengo que ser pichichi. No lo veo así, pero estoy muy contento porque es un trofeo importante. Hay muchos partidos que fueron importantes. Uno de ellos fue el de Sevilla porque marcamos en el último minuto. Otro también fue en el Bernabéu contra el Atlético”, recordó.

Esta temporada comenzó también con un buen ritmo con 5 goles en 7 partidos disputados y viene de convertir un gol ante el FC Barcelona en El Clásico. El equipo madrileño está de primero en La Liga por 3 puntos sobre el Barça y de primero en su grupo de la Champions League.

Lee también:

El inexplicable efecto de Lionel Messi: periodista argentino llora en plena entrevista con el capitán de la selección albiceleste [Video]

Quieren a Cristiano Ronaldo fuera del Manchester United y que lo despidan en enero; la MLS le seduce

Fernando Hierro ya trabaja con las Chivas de Guadalajara y asegura que es similar al Real Madrid