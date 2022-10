La familia de Karina Banda se hace más grande: presenta al nuevo integrante en Instagram

Todo parece indicar que la vida de Karina Banda y Carlos Ponce en Turquía va viento en popa, por lo menos así lo ha dejado ver la conductora a través de redes sociales. Y prueba de ello es el más reciente anuncio que compartió con sus seguidores, donde presentó al nuevo miembro que se integra a su familia. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de ‘Enamorándonos La Isla’ ha compartido una probadita de lo que ha vivido desde su llegada a territorio Europeo.

Sin embargo, fue durante su última publicación que Karina Banda compartió que su familia se expandió y finalmente dieron la bienvenida a un nuevo integrante. Se trata de ‘Amor’, un perrito callejero que apareció sin avisar, pero que los enamoró desde que lo vieron por primera vez.

“El AMOR que me sorprendió en la Isla”, escribió la esposa de Carlos Ponce para acompañar un carrusel de imágenes donde presentó a su nuevo amigo canino.

En su mensaje, Karina Banda se sinceró sobre las experiencias que ha recolectado a través de su viaje a Turquía y estando lejos de casa por varios meses. Indicó que ‘Amor’ se ha convertido en el compañero perfecto para su día a día.

“Turquía me ha enseñado a amar más a los animales, el ver tantos perritos y gatos por las calles me tienen con el corazón apachurrado viendo la realidad de tantos animalitos que viven a su suerte todos los días. Amor es uno de ellos, no saben las ganas que tengo de llevármelo a Miami y darle el hogar que acá no tiene”, detalló la famosa en su publicación,

No pasó mucho tiempo antes de que la tierna imagen desatara una ola de cuestionamientos sobre el destino que enfrentará el canino cuando sea momento de que Ponce y Banda regresen a Miami, sitio donde residen desde que contrajeron nupcias.

A pesar de que la parejita no ha revelado si ‘Amor’ volverá a casa con ellos para convertirse en el hermano de ‘Bruno’, perrito que se encuentra bajo su cuidado en Estados Unidos, ya han adelantado que el canino tendrá apariciones especiales en el programa ‘Enamorándonos La Isla’.

