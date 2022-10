Marjorie de Sousa le dijo ‘adiós’ a su cabellera rubia y estrenó look de impacto

Marjorie de Sousa no deja de sorprender a su público y en esta ocasión el motivo de la emoción fue el inesperado cambio de look que la famosa se sometió y que no tardó en compartir a través de redes sociales. ¿En qué consistió su cambio? Aquí te contamos los detalles.

Desde su perfil oficial en Instagram, la protagonista de melodramas como “Amores verdaderos” y “La Desalmada” compartió un divertido audiovisual con el que mostró el antes y después de su transformación.

Y es que Marjorie de Sousa se despidió del rubio platinado que la caracterizaba para dar la bienvenida a un tono más acorde a la temporada de otoño. Dicha transformación estuvo a cargo del estilista Julián Bello, de Julian Hair Studio, ubicado en la Ciudad de México.

Si bien la histrionisa venezolana mantuvo su melena en la escala de los rubios, ahora cuenta con un tono un poco más oscuro al que agregó highlights de un color cenizo.

“Cambios”, escribió Marjorie de Sousa para acompañar el clip compartido desde su cuenta oficial de Instagram. Cabe recalcar que la actriz no detalló si este cambio se vio impulsado por un nuevo personaje o simplemente una “actualización” para la temporada de otoño.

Esto no evitó que la sección de comentarios se llenara de mensajes de apreciación hacia su nueva imagen: “Te quedó divino”, “Tú eres una bella”, “Que preciosura nuestra reina”, “Sin lugar a duda, la venezolana más guapa del universo” y “Siempre das en el clavo con tus looks”, son algunos ejemplos de los mensajes que se leen en la red.

Esta no es la primera vez que el nombre de Marjorie de Sousa encabeza los titulares, pues durante el fin de semana Julián Gil le envió un mensaje en el que de nueva cuenta hizo alusión a la falta de convivencia con su hijo.

“Los que me conocen saben que en el caso de mi tercer hijo no he podido fungir como la figura paterna que todo niño en la vida necesita y siempre, y lo he dicho públicamente y no es ahora porque estoy aquí, que yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga una figura paterna”, detalló el famoso.

