Ninel Conde dedica conmovedor mensaje a su hijo por su cumpleaños número ocho: “Mi regalo del cielo”

Este 21 de octubre Ninel Conde celebró a la distancia el cumpleaños número ocho de su hijo Emmanuel, a quien no ha visto desde hace más de dos meses, sin embargo, fue a través de las redes sociales donde compartió un mensaje en el que le hizo saber cuánto lo quiere y desea volver a ver muy pronto.

“El Bombón Asesino” continúa en medio de una batalla legal con Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor a lo largo de los últimos años, y aunque lograron llegar a un acuerdo con ayuda de las autoridades mexicanas ella no lo ha visto desde hace por lo menos dos meses. Sin embargo, este viernes 21 de octubre, día en que el menor está cumpliendo ocho años, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías inéditas junto a un mensaje para celebrar este día tan especial.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz de 46 años le deseó un feliz cumpleaños a su hijo, a quien se refirió como su regalo del cielo que sueña volver a tener entre sus brazos.

“Feliz cumpleaños al hombre de mi vida? mi pedacito de cielo, carne de mi carne? mi regalo del cielo. Te amo por la eternidad. Que este año pueda darte todos los besos, abrazos y amor que te tengo guardados desde hace casi ya tres años“, escribió.

Ninel Conde se mostró convencida de que algún día se hará justicia y no habrá nada ni nadie que los vuelva a separar, mensaje que firmó para el día en que Emmanuel pueda conocer su verdad.

“Ni el tiempo ni la distancia ni ninguna otra cosa creada podrá romper ese lazo divino entre tú y yo. Te ama? tu mamá”, sentenció.

De acuerdo con una entrevista realizada a Giovanni Medina por el programa ‘De Primera Mano’, logró obtener la custodia de su hijo tras exponer ante un juez los argumentos por los que tendría que estar con él, mientras que Ninel Conde no habría enviado uno solo.

“La ley juzga individuos, la ley no juzga género, no juzga clases sociales, si una persona es famosa o no. A la ley le interesa con quién está mejor el menor. Yo puse cuarenta argumentos de por qué mi hijo debería estar conmigo y no con su mamá“, en donde puntualizó que la cantante siempre podría ver y convivir con su hijo, pero la custodia sería únicamente de él.

