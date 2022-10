Pachuca sufrió un susto tras el desmayo de Oscar Ustari cuando atajó un penal de Ramiro Funes Mori

Pachuca y el público del Estadio Hidalgo sufrió un gran susto este jueves luego de que Oscar Ustari detuvo un penal de Ramiro Funes Mori e inmediatamente se desmayó. Los paramédicos tuvieron que entrar de inmediato y ver que le había ocurrido al guardameta que no quiso salir de la cancha.

¡Y USTARI LE ATAJÓ A FUNES MORI! 👏👏



El arquero de Pachuca se viste de super héroe en el Estadio Hidalgo al despejar el penal del delantero de Rayados 🦸‍♂️#LiguillaxFOX pic.twitter.com/RNTsLmrCVc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 21, 2022

En el minuto 70, el portero argentino cometió un penal sobre el jugador Jesús Gallardo cuando el marcador estaba 3-2 a favor de Pachuca, y le daba la oportunidad a Ramiro Funes Mori y a Monterrey de empatar por tercera vez en el partido.

Durante el encontronazo con Gallardo, Ustari sufrió un golpe en su nariz que le provocó un sangrado y el encuentro fue detenido por unos momentos mientras le ponían unos tapones. Ustari se puso en la línea de gol y atajó el penal al delantero de Monterrey.

Mientras celebraban por la atajada, Ustaria se puso de rodillas en el campo y se desmayó con la pelota, un gesto que asustó a todos los jugadores que estaban a su alrededor. El portero fue atendido rápidamente por los cuerpos de seguridad, pero luego reveló que había quedado desorientado y preguntó incluso cuál era el marcador porque no estaba seguro.

"Tengo sensaciones raras, porque por un error mío la cosas podían haber cambiado. A la hora del penal me sentía muy mal, por eso me tiré"



Oscar Ustari, jugador de @Tuzos, en exclusiva en #JugandoClaro

📺336 Dish

💻Claro Video pic.twitter.com/I5SYLyPbNu — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 21, 2022

“Me sentía muy mareado, no me paraba de sangrar la nariz, me tiré y luego sentí un zumbido en la cabeza que seguía estando mareado pero pregunto otra vez el resultado porque tenía una idea pero quería estar seguro de cuánto íbamos”, añadió el arquero.

Ahora Ustari sabe que tienen una buena ventaja para el partido de vuelta tras la victoria 5-2, pero que irán a jugar a la casa de los Rayados como si fuera un 0-0 para lograr el pase a la final de la Liga MX.

“Enfrentamos a un gran rival no hay que engañarse me parece que hoy jugar con 10 es muy complicado pero bueno nosotros lo supimos aprovechar pero vamos a ir a Monterrey pensando que vamos 0-0 y que vamos a buscar la victoria como hacemos en todas las canchas”, finalizó Ustari.

