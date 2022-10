Estudiante y atleta angelino muere en San José atropellado por un autobús escolar al cruzar la calle en un ‘scooter’

La ciudad de San José y específicamente la comunidad de la universidad de San Jose State, además del barrio angelino de Panorama City, están de luto por la muerte de un estudiante-atleta fallecido el viernes por la mañana al ser atropellado por un autobús escolar cerca del campus.

Camdan McWright, de 18 años y originario de Panorama City en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, intentaba cruzar una calle de la ciudad de San José a bordo de un patín eléctrico o scooter. Una dramática imagen de video muestra el momento en que él avanza sobre el crucero de las calles Reed y 10th antes de ser arrollado por el autobús en la oscuridad de la mañana.

NEW:

Surveillance video appears to show @SJSU football player Camdan McWright going against the light on a lime scooter before the fatal accident. More at 4:30,5pm , and 6pm on @nbcbayarea pic.twitter.com/COaz8Ox79l — Damian Trujillo (@newsdamian) October 21, 2022

Las autoridades investigan el accidente, pero un primer reporte indicó que el estudiante intentó cruzar la calle sin derecho de paso en su scooter, es decir, que el autobús -con 14 estudiantes a bordo- tenía la luz verde. McWright, quien murió en la escena, presuntamente se dirigía a las instalaciones de su equipo.

“Perdimos a un increíble joven de manera trágica”, dijo el entrenador de los Spartans de San Jose State en un comunicado de la universidad. “Camdan tenía un brillante futuro por delante y todos en la comunidad que tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con él lo sabían. Todavía estamos tratando de aceptar la noticia de esta tragedia”.

Our deepest condolences to the friends and family of Camdan McWright, @SanJoseStateFB, and the entire @SJSUAthletics community ?? pic.twitter.com/4CqrRC9NtB— Mountain West (@MountainWest) October 21, 2022

El equipo de San Jose State tenía programado jugar el sábado contra New Mexico State, pero el partido fue pospuesto.

Sus compañeros del equipo y otros miembros de la comunidad encabezaron una vigilia la noche del viernes al caminar desde el campus en San José hasta el lugar de la tragedia. San Jose State University Football team, students & athletic leaders walked from campus to Reed & 10th for a vigil to mourn their teammate Camdan McWright who died here in a crash while riding a scooter here this morning @nbcbayarea pic.twitter.com/k2rg6x38Tv— Alyssa Goard (@AlyssaMGoard) October 22, 2022

McWright llegó a San Jose State tras convertirse en una estrella del fútbol americano de preparatoria en Los Ángeles como corredor del equipo de St. Genevieve High School en Panorama City, donde dos veces fue nombrado el MVP de su liga. Camdan McWright RB/LB c/o 2022 breaks away for TD ?#TrustTheProcess pic.twitter.com/Y9KaFP2Jaf— Coach Parra (@gens_football) August 28, 2021

Este equipo le dedicó su partido del viernes en Pasadena en medio de gran pesar.

