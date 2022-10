Policía Celestial: El grupo de agentes y militares mexicanos que usan la Biblia en vez de armas

Cansados de la violencia y la corrupción en las instituciones de algunos de sus compañeros, un grupo de policías y militares mexicanos decidieron cambiar la estrategia y usar sus creencias religiosas a su favor para acercar a sus compañeros a su fe, usando la palabra de Dios.

Se trata de elementos cristianos que fundaron la Policía Celestial con el fin de que la paz permee en todos los sectores del país, iniciando con las corporaciones.

Fundada en septiembre de 2007 por un expolicía extraditado a Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas, la corporación tiene miles de elementos, tanto en activo como retirados, que provienen de Policías Federales, Estatales y Municipales, así como de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina Armada de México. Se encuentran dispersos por todo el país y tienen “embajadores” en Chile, Argentina, Panamá y Estados Unidos. Del otro lado del océano también se han sumado policías de España e Italia.

Debido a que varios agentes siguen activos, coordinan sus tiempos y programan vacaciones de manera simultánea a fin de poder presentarse en varias ciudades y poder llevar la palabra de Dios.

El objetivo de la organización es que los demás integrantes de las distintas corporaciones de seguridad conozcan de Dios y elijan el buen camino. Su organización es similar a la de cualquier dependencia gubernamental de las fuerzas del orden.

Su fundador, Leonel Guillermo Prieto, es un ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal. Conoció a Cristo cuando purgaba una condena por narcotráfico. Al salir de la cárcel, decidió compartir su experiencia y ayudar a otros a no ir por el camino que él siguió, aunque no lo eligió por libre albedrío, pues le preguntaron: “¿quieres estos dólares o balazos?”.

Así comenzó su camino delictivo, en el que fue a Centroamérica para comprar droga y enviarla a Europa, según reveló a AFP. Fue detenido en Guatemala en posesión de estupefacientes y posteriormente extraditado a una prisión federal de Estados Unidos, donde debía purgar una pena de al menos 25 años.

Sin embargo, Leonel pasó solo 15 meses en la cárcel, pues, según su testimonio, al momento de recibir sentencia, el fiscal en lugar de acusarlo comenzó a defenderlo. “Quien me sacó de la cárcel fue Dios, para servirle”, dice antes de ponerse el uniforme de la Policía Celestial.

