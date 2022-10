Por Fauzia Rizvi a la Asamblea legislativa de California

Cuando Fauzia Rizvi llegó a Estados Unidos de su nativa Pakistán, a los 16 años, era una inmigrante más. Pasados los años, recuerda la vivencia intensamente.

“Fui discriminada, había gente que me atacaba, uno chocó mi auto, alguien soltó un perro, me gritaban ‘vuelve a tu país’, ‘no perteneces aquí’, ‘sal de mi país’. Experimenté la discriminación”, dijo a la Junta Editorial de La Opinión.

Su vivencia alimentó la solidaridad con los inmigrantes latinos en particular y la comunidad latina en general. “Muchos de mis amigos son hispanos. Nuestras culturas son cercanas en creencias, en la comida. Tengo respeto por las comunidades y me voy a asegurar de que trabajaremos juntos. Tengo experiencia como inmigrante”. Agrega que “al llegar, yo no sabía inglés”.

Fauzia Rizvi, una activista comunitaria que se desempeña como Directora de la División 5 del Distrito Municipal de Agua del Oeste, se postula como candidata demócrata para un escaño en la Asamblea Legislativa por el nuevo distrito 63, en el condado de Riverside.

El distrito incluye las localidades de Norco, Menifee, Lake Elsinore, Canyon Lake y partes de Eastvale, Riverside y Corona.

Su rival en esta contienda, a decidirse el 8 de noviembre, es el republicano Bill Essayli, un ex fiscal federal auxiliar y ex fiscal adjunto de Distrito del Condado de Riverside e hijo de inmigrantes libaneses. Actualmente es socio de un bufete de abogados.

“Soy inmigrante”, dice Rizvi, “de clase trabajadora, madre soltera que lucha por su familia, y estoy para representar a la comunidad latina”, y finaliza, “porque los inmigrantes aportamos mucho valor y generamos buenos empleos”.

Durante los peores días de la pandemia, fue parte de la formación de la organización sin fines de lucro For the People Task Force (FTPT), cuyo camión recorrió las calles repartiendo miles de máscaras caseras, y que estableció un banco de comida.

La Opinión apoya la candidatura de Fauzia Rizvi y llama a sus lectores en el distrito a votar por ella en los comicios del 8 de noviembre.