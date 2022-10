Renuncia a su profesión como maestra para triunfar en OnlyFans

Las cuantiosas ganancias que se pueden obtener en OnlyFans por vender fotos y videos ha llevado a muchos a hacer una carrera en la plataforma.

Louise Roberts, de 40 años y originaria de Reino Unido, reveló que dejó su profesión como maestra para dedicar su 100 por ciento de tiempo a subir contenido a su perfil.

Sin embargo, los problemas no han quedado de lado después de que muchos de sus exalumnos le han escrito, por lo que no ha tenido otra opción que irlos bloqueando.

“Te encuentran en Instagram, ¿verdad? En plan ‘oh, Dios mío, tú me enseñabas, estás en forma’, y yo digo ‘bloqueado'”, dijo en una entrevista al diario Daily Star.

“No tienen nada mejor que hacer. Obviamente es una gran noticia; la señorita Roberts está en OnlyFans. He tenido que tener mucho cuidado al intentar bloquear a la gente. Cuando empecé, había gente que me enviaba mensajes de texto.

“Sólo he tenido que intentar aceptar el hecho de que habrá ex alumnos que me encontrarán ahí, intentarán hacer una captura de pantalla de algo y enviárselo a sus compañeros”, reconoció.

Con el dinero que ha podido sumar hasta el momento, su siguiente objetivo es viajar a Estados Unidos para contratar fotógrafos profesionales que le ayuden a expandir sus oportunidades para dedicarse de tiempo completo a su faceta de influencer.

