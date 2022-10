Mujer gana 20 veces más en OnlyFans que en su trabajo por mostrar sus axilas sin depilar

OnlyFans se ha convertido en una plataforma en la que miles de personas buscan ganar jugosas ganancias compartiendo fotos y videos, en su mayoría de carácter íntimo.

Y es que la página creada en Reino Unido en 2016 permite que mujeres y hombres se muestren como son, tal es el caso de una joven que presume ganar 20 veces más que en su trabajo gracias a sus postales en las que lejos de lucir en ropa interior o desnuda, enseña sus axilas sin depilar.

Cherry The Mistress es el nombre de la protagonista de esta historia, misma que inmediatamente se viralizó en redes sociales. La joven de 20 años reveló que gana 20 mil dólares al mes por vender sus fotos.

“Siempre fui una persona muy sexual y me encanta expresarme de esa manera”, expresó la mujer en entrevista para The Post.

Sobre la razón que la llevó a no rasurarse las axilas, The Mistress señaló que tomó esta decisión después de tomar una clase de sociología.

“Estábamos aprendiendo sobre las normas sociales de género y cómo hay ciertas actividades y atributos que se aprenden a través de la socialización a lo largo del tiempo. Me hizo pensar en cómo mi familia e incluso mis compañeros en la escuela siempre me decían que me afeitara, así que lo hice durante muchos años. Una vez salí con un chico y no lo hice; no me arrepiento de esa decisión”, agregó.

La residente de Estados Unidos mencionó que está cumpliendo un sueño, ya que sus fans en todo momento alaban su cuerpo.

“Muchos de ellos me han llamado ‘diosa’ y también me han dicho que soy la mujer de sus sueños. Me motiva constantemente a crear contenido erótico para ellos. Ahora que mi vello corporal me ha dado seis cifras, estoy muy segura de mí misma, los comentarios de odio ya no me afectan. A veces me río de lo tontos que son”, cerró.

