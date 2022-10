Eduin Caz confiesa que tiene miedo que su hijo se avergüencen de él por sus borracheras: “Es mi fan”

Eduin Caz sigue ganando popularidad gracias al éxito de Grupo Firme, pero también ha causado polémica por su forma de beber durante los conciertos y recientemente por supuestamente haber sido corrido de la fiesta de la hija del “Canelo” Álvarez, actitud que ha llamado la atención de sus fanáticos quienes han reaccionado con preocupación e incluso lo han criticado. Sin embargo, el cantante de Regional Mexicano confiesa que tiene miedo que su hijo algún día se avergüence de él cuando vean los videos en los que aparece tomando sobre el escenario.

Fue durante el programa ‘Tirando Bola’ del comediante Franco Escamilla, en donde el intérprete de temas como “El Tóxico”, “Ya Supérame” y “En Tu Perra Vida” habló de lo que para muchos ya es un problema en su forma de beber.

La cruda confesión ocurrió cuando ambos comenzaron a hablar de sus hijos y la relación que tienen con ellos, momento en que el cantante aseguró que su hijo mayor, Eduin Gerardo, es su admirador, por lo que teme que algún día le reclame por su manera de tomar.

“Yo sí tengo miedo que con mi hijo pase eso (se avergüence). Ahorita por ejemplo el año pasado le pregunté de qué quieres tu fiesta, me dijo: ‘De Grupo Firme’. Es mi fan número uno, se sabe todas las canciones, él quiere ser así, pero sí me da miedo que en un futuro diga: ‘Mi papá? En la tomadera, pues’?, explicó.

El vocalista de la agrupación mexicana recordó que cuando inició su carrera no le gustaba tomar, pese a que eran los fans quienes se acercaban a él para invitarle un trago.

“Yo tengo que confesarte algo, yo no tomaba absolutamente nada, yo llegaba a los shows cuando no había seguridad y la gente me daba tragos, pero una cerveza, dos. No sabía tomar“, mencionó.

Aseguró que nunca abusó del alcohol porque salía a las 4 de la mañana de sus shows y tenía que manejar a su casa para bañarse, cambiarse de ropa y llegar al otro día a la escuela, por lo que: “si tomaba, no manejaba, porque chofer no traía. Aparte no me gustaba”.

Eduin Caz reflexiona que beber alcohol de forma desmedida no es algo que pase por alto, pues aunque actualmente realmente lo disfruta no lo hace todos los días, de lo contrario está consciente de que podría tener graves consecuencias.

“Ahorita en la actualidad ya es diferente, ya me gusta tomar y no significa que sea malo, porque yo sé que hoy voy a tomar, voy a divertirme en el espectáculo, voy a ir a la pelea del Canelo, pero yo sé que el lunes voy a ir al gimnasio y toda la semana me voy a portar bien. Trato de equilibrarme porque si no ya me hubiera muerto“, puntualizó.

