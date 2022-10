Emilio Lara formó una pelea tras eliminación del América a manos del Toluca y la propia afición azulcrema no lo perdonó

La sorpresiva eliminación de las Águilas del América del Apertura 2022 cuando eran favoritos para ganar la competición ha sido un duro golpe, tanto para aficionados como para los jugadores, que el sábado lo dieron todo sobre el terreno de juego del Estadio Azteca para lograr la remontada.

La ansiedad de los jugadores azulcremas fue creciendo conforme pasaban los minutos, hasta convertirse en frustración cuando el árbitro Adonai Escobedo pitó el final que oficializaba la eliminación y pase a la gran final del Toluca.

Justo al final del vibrante choque, se formó una trifulca entre algunos jugadores de ambos equipos; se entendió que fue debido a la tensión que los ánimos de los jugadores de ambos equipos se caldearon, pero en la transmisión y por redes sociales algunos fanáticos señalaron como culpable a Emilio Lara.

El defensa derecho mostró durante toda la eliminatoria una faceta de juego muy dura, entrando con rudeza a los jugadores ‘Choriceros’ y especialmente en el partido de ida. Al final del partido tuvo un intercambio de palabras con algunos elementos del Toluca y se armó la trifulca.

Emilio Lara acabó muy caliente tras la eliminación del América, Volpi y sus compañeros tuvieron que ir a calmarlo.



Duro golpe para el canterano azulcrema.



“Emilio Lara estaba furioso”, dijo el periodista a pie de cancha de TUDN. Pudo escalar a más pero jugadores como Guillermo Ochoa, Federico Viñas y Luis Fuentes (América), hicieron entrar en razón al lateral y llevarlo a los vestuarios. Asimismo, Tiago Volpi (Toluca) aconsejó a Andrés Mosquera, el otro en la pelea, para que recapacitara: “Ya estamos en la final, ¿te vas a hacer expulsar?”, cuentan algunos que le dijo.

Emilio Lara rechazado por su propia afición del América

Por redes sociales la afición se expresó. Para sorpresa, la afición del Club América rechazó la actitud de Emilio Lara e incluso algunos lo acusaron de tener “pedos (problemas) psicológicos”. Emilio Lara tiene pedos psicológicos gigantes. Se pega solo, actitudes rarísimos etc. No lo confundan con temperamento ni personalidad. Esta pendejito y sobrevalorado— Alejandro (@alexitodalet) October 23, 2022 No me gusta defender jugadores como si estuvieran por encima del club pero las críticas hacia Emilio Lara me parecen exageradas.



Tuvo desconcentraciónes groseras y hay que decirlo, pero cuando cometió el penal contra Toluca también fue el quien salió a buscar el descuento.— Multed (@Mult3d) October 23, 2022 #Karma ? || Mucho que aprender de Emilio Lara, en la victoria se burlaba de jugadores de cruz azul, ayer le tocó perder y recibir la misma burla. @ClubAmerica pic.twitter.com/QAROFRfsZU— HV (@RevistaHV) October 23, 2022

