Nacho Ambriz saca el pecho tras eliminar a las Águilas del América y deja un recadito: “Es de cerrar bocas”

Las Águilas del América, favoritas a quedarse con el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, fueron eliminadas en semifinales ante unos Diablos del Toluca que no creyeron en pronósticos y desplegaron una estrategia que les permitió quedarse con la eliminatoria.

Parte de este éxito se debe al buen trabajo del experimentado Ignacio ‘Nacho’ Ambriz. El técnico logró hacer sacar de las cenizas a un equipo que terminó fuera de la Liguilla y en la clasificación cerca de las últimas posiciones.

Además de esto, los ‘Chorizeros’ partían en desventaja en la eliminatoria contra las Águilas, según las estadísticas e incluso reflejado en las apuestas, pero Nacho Ambriz no hizo caso de eso y metió a su equipo en la gran final. En rueda de prensa, el entrenador sacó pecho de lo conseguido.

El estratega de 57 años también hizo énfasis en la recuperación del Toluca, que en el torneo pasado tuvo que pagar una multa administrativa por su posición en la tabla. Producto de un proceso de arduo trabajo y compromiso consiguió los resultados exigidos por la directiva y afición.

“Si regreso ocho meses atrás fuimos un desastre, el equipo no caminaba, pagamos la multa (…) Hay un esfuerzo de la directiva para hacernos competitivos y faltan dos partidos importantes. No puedo hablar más allá de lo que hoy. Hemos hecho una gran familia. Es cierto que decían que el 2-1 era poca ventaja, pero la supimos mantener”, agregó Ambriz en la rueda de prensa post-partido. ? Campeón de Concachampions con América.

? Campeón de Copa MX con Necaxa.

? Campeón de Liga MX con León (récords incluidos y fútbol espectacular).

? Finalista de Liga MX con Toluca.



DON NACHO AMBRIZ. Solo 10 meses le tomó a Nacho Ambriz llevar a Toluca a una Final.

Se comió al Tano Ortiz en semifinales y eliminó al mejor equipo del torneo.



Se comió al Tano Ortiz en semifinales y eliminó al mejor equipo del torneo.— Jorge Rosales (@rosaleesj) October 23, 2022

Del otro lado de la esquina, el entrenador del América, Fernando ‘Tano’ Ortiz, fue categórico sobre la eliminación y resultado de la eliminatoria contra el Toluca: “Fue un fracaso”.