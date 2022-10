Ricardo Salinas Pliego arremetió contra David Faitelson por criticar a televisoras: “Te dimos de tragar a ti y a tu familia”

Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca y de dos equipos de la Liga MX tuvo un altercado fuerte con el polémico comunicador David Faitelson debido a las críticas que hiciera el comentarista de ESPN a las televisoras y su presunta incidencia en las decisiones de los árbitros dentro del fútbol mexicano.

David Faitelson tachó a las televisoras de ser juez y parte del fútbol mexicano y además mencionó a Salinas Pliego en el mensaje que lanzó en Twitter, lo que desató la ira del empresario. “Se alborota ?el avispero? rápidamente. Yo dije que los equipos que tengan intereses directos con televisoras deberían tener una producción neutral para la sensible relación con el VAR. ¿Qué televisoras son dueñas de equipos? También incluyó a los clubes de Don Ricardo Salinas Pliego“, escribió el polémico comunicador.

La respuesta de Salinas Pliego

Este comentario hizo enfurecer al dueño de TV Azteca quien inmediatamente procedió a responder dándole con todo al comunicador social y recordándole de manera despectiva su paso por los canales de señal abierta en México, quienes pagaban su sueldo.

?¿Bueno gordo qué tanto problema tienes con ?las televisoras? si te dimos de tragar a ti y a tu familia por años? Sin ?las televisoras? tú no existieras, síguele de chistoso con tus juicios mamones y me vas a conocer enojado, para que ahora si digas con razón que te pendejeo?, dijo en un primer mensaje Salinas Pliego.

“Sin ?las televisoras? tú no existieras, síguele de chistoso con tus juicios mamones y me vas a conocer enojado, para que ahora si digas con razón que te pendejeo“, finalizó el empresario visiblemente enojado a través de Twitter.

Ante esta realidad, David Faitelson volvió a responder a Salinas Pliego y le aseguró que el nunca le había faltado el respeto a pesar de sus constantes directas e indirectas.

“Yo jamás le he faltado al respeto. No soy uno de esos ?politiquillos? de tercera que usted trae de bajada. Ahora, si usted tiene algo que decirme, lo hacemos 1 a 1 y resuelve mis dudas”, respondió. Don @RicardoBSalinas yo jamás le he faltado al respeto. No soy uno de esos ?politiquillos? de tercera que usted trae de bajada.

Ante este comentario, Salinas Pliego decidió responder conun emoji y usuarios en las redes sociales tomaron parte de la discusión cuestionando a Faitelson y a su acostumbrado estilo de provocador.

