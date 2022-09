David Faitelson ninguneó al “Gordito Power”: “Andy Ruiz nunca volverá a ser campeón mundial”

Luego de la victoria del “Gordito Power” Andy Ruiz sobre Luis Ortiz, mejor conocido como King Kong, las críticas le han llovido en exceso al pugilista mexicano de los pesos pesados. A pesar de haber ganado por decisión unánime, muchos pensaron que “Destroyer” pudo haber hecho más.

A David Faitelson al parecer no le gusto en nada la actuación de Andy Ruiz contra el boxeador cubano. El periodista lo ninguneó a Andy y además aseguró que más nunca volvería a ser campeón del mundo.

Para Faitelson, Andy Ruiz jamás volverá a ser campeón del mundo

Ante las críticas contra Andy Ruiz, David Faitelson se atrevió a ir mucho más allá y sin pensarlo dos veces escribió a través de su cuenta Twitter que “Gordito Power” jamás volvería a ser campeón del mundo en su categoría.

“¿Lo quieres así o en “chino”? Andy Ruiz nunca volverá a ser campeón mundial de los pesos completos“, escribió el comunicador. Este comentario recibió muchas críticas y otros comentarios dándole la razón al periodista.

¿Lo quieres así o en “chino”? Andy Ruiz nunca volverá a ser campeón mundial de los pesos completos… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 5, 2022

Futuro de Andy Ruiz

Andy Ruiz logró en su oportunidad dar un gran batacazo al noquear a Anthony Joshua y lograr subirse a lo más alto de su categoría. Sin embargo poco después y ante el mismo rival perdió los títulos por decisión unánime. Andy Ruiz gets his third knock down of the fight late in the 7th round!#RuizOrtiz pic.twitter.com/dcEa7HqCxu— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 5, 2022

“Destroyer” ha señalado querer la trilogía contra Joshua, pero por ahora parece algo lejana. Su próxima aparición pudiera ser contra Deontay Wilder si este gana su próximo combate. Contra Deontay Wilder sería un gran enfrentamiento en el que ambos estarían dispuestos a participar.

Queda esperar si finalmente Faitelson tiene la razón o es otra bravuconada de las que acostumbra escribir en sus redes sociales.

También te puede interesar

. Con el ojo morado y el pómulo inflamado: así quedó el rostro de Andy Ruiz tras la batalla contra Luis Ortiz (VIDEO)

. Julio César Chávez explotó contra Andy Ruiz por su pelea pese a ganar por decisión unánime: “Tira golpes huevón”

. Se cumple la ceremonia de pesaje y Andy Ruiz le saca más de 20 libras a Luis “King Kong” Ortiz previo al esperado combate