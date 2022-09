Se cumple la ceremonia de pesaje y Andy Ruiz le saca más de 20 libras a Luis “King Kong” Ortiz previo al esperado combate

Foto: Harry How / Getty Images

Todo listo para el combate que estarán enfrentando Andy Ruiz contra el cubano Luis Ortiz en la Cryptocom Arena. En este sentido se cumplió con la ceremonia de pesaje en el que “Destroyer” marcó un total de 268.8 libras, mientras el pugilista cubano Luis Ortiz pesó 245.3 libras, así lo dio a conocer TV Azteca Deportes.

Andy Ruiz vuelve a subirse a los cuadriláteros luego de más de un año en donde se impuso en un careo a Chris Arreola, en aquella ocasión Ruiz dejó algunas dudas. Sin embargo vuelve para enfrentar a Ortiz y espera que un triunfo le funcione como punta de lanza para buscar otra oportunidad que le permita ir por el cinturón del título mundial nuevamente.

La nota curiosa previo al combate son las más de 20 libras que saca Andy Ruiz a Luis Ortiz, aunque hay que decir que se observa más musculoso que en las anteriores presentaciones.

Nueva oportunidad para Andy Ruiz

Para Andy Ruiz este combate representa su regreso y una nueva oportunidad de meterse en la crema del boxeo en su categoría y así lo hizo saber en sus declaraciones. “Me siento bien, y estoy extremadamente motivado por esta pelea. La primera ocasión que vi a Ortíz pelear en persona, mi padre me dijo que yo lo enfrentaría a él algún día. Ese día ha llegado”, dijo el mexicano.

“Lo que sucederá será un gran mensaje no solo para la gente, sino que también demostrarme a mí mismo que yo puedo volver a contar con la oportunidad de ser campeón. Después de que perder esos títulos se me rompió el corazón. No quiero perder esa chance y aprovecharé ésta al máximo dando lo mejor de mí”, agregó “Destroyer”.

Luis Ortiz saldrá a noquear

Por su parte el cubano Luis “King Kong” Ortiz tiene claro su objetivo, con 43 años saldrá a noquear a Ruiz, por lo que se encienden las alarmas para el pugilista mexicano. Ortiz ha demostrado en su carrera que nada es imposible, incluso en su debut en el profesional, el cual llegó tarde a los 30 años pero que ha sabido aprovechar al máximo.

“Mi objetivo es destruir a mi oponente y ganar esta pelea de forma convincente. O él me noquea a mí, o yo lo noqueo a él. El nocaut del boxeo es lo más lindo del deporte, y esta pelea será emocionante. Uno de los dos besará la lona, y yo me encargaré de que sea Andy el que lo haga”, dijo Luis Ortiz de manera convincente.

Con el pesaje cumplido ya queda todo servido para el estelar combate que enfrentará a dos pugilistas hambrientos de victoria y que darán todo este domingo desde la Cryptocom Arena.

