Mujeres y alcohol en exceso: Andy Ruiz confiesa que perdió el norte y se sumergió en el mundo de la fama 

Andy Ruiz pasó muy rápido del éxito al fracaso. El boxeador mexicoamericano impresionó al mundo luego de vencer a Anthony Joshua en 2019 y de esta forma proclamarse campeón en la división de los pesos pesados. Sin embargo, la mayor prueba de “Destroyer” vendría después y sin duda alguna la reprobó.

Luego de aquella histórica victoria, aquel sorpresivo peleador mexicoamericano se descarriló. La nueva vida de Andy lo cambio por completo y le pasó mucha factura en la revancha contra Joshua.

“Todo pasó de volada, estaba emocionado, estuve esperando 29 años para que pasara, y disfruté de más, el tiempo se fue de volada. No estaba estaba pensando que tenía que entrenar, que habría revancha, estaba con los amigos, estaba haciendo un chingo de pendejadas”, reconoció Ruiz a través del podcast Un Round Más.

A pesar de que desde su entorno le aconsejaban enderezar su camino y comenzar los entrenamientos juiciosos de cara a su revancha, Andy Ruiz hizo de oídos sordos y siguió con su vida de excesos. Para cuando “Destroyer” quiso volver a los ejercicios, ya era demasiado tarde.

“Estaba duro decir no, porque yo quería disfrutar, conocer cosas que nunca pensé... pero cada uno tiene su momento. Mi mamá me decía que me cuidara, que iba a tener revancha, pero a uno le valía verga. Cuando estaba entrenando en el departamento decía: ‘qué estoy haciendo, me tengo que enfocar, ya hice todo el desmadre que tenía que hacer’; pero no era el suficiente tiempo, tenía que hacer más entrenamiento, la neta no me enfoqué mucho“, reconoció.

El boxeador Andy Ruiz, dio de nuevo de que hablar al hacer un “en vivo” en una fiesta en Las Vegas donde dice que ya esta soltero nuevamente y se le ve besando a una chica. pic.twitter.com/KxEAE2Ge6Y— Raúl Brindis (@raulbrindis) August 24, 2020

¿En qué gasto Andy Ruiz su nueva fortuna?

Con la intención de celebrar y continuar festejando su victoria sobre Anthony Joshua, Andy Ruiz se dio el lujo de tener una vida bastante alborotada. A través de las redes sociales el boxeador mexicoamericano compartía las fiestas y reuniones que preparaba. Mujeres y alcohol, fueron los principales gastos del “Destroyer”.

“Sí quiero decir eso (que salía con mujeres), pero no quiero que me regañen, me van a regañar... Habían morras que yo pensaba que no podía tener, chichonas… y si no era ese día, era para el otro día también, luego en el Instagram tenía un millón de nuevos seguidores, miraba a una (mujer) y le contestaba , así se fue todo”, reveló. ¿Qué se hace en una mansión de 6 millones de dólares? 🤑



A Andy Ruiz no se le ocurrió mejor idea que una fiesta llena de excentricidades y cero límites. 😲pic.twitter.com/Ac1xMUTyEF— Nación Deportes (@naciondeportes_) August 28, 2019

También te puede interesar:

· Andy Ruiz subió de peso: “Destroyer” confesó que volvió a sumarle algunos kilos a su cuerpo

· La fiesta de Canelo Álvarez: conoce el precio de los boletos para asistir a la celebración luego del combate del mexicano

· El Canelo Álvarez se defiende de sus detractores: el boxeador mexicano justificó su derrota con Dmitry Bivol