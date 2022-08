Andy Ruiz subió de peso: “Destroyer” confesó que volvió a sumarle algunos kilos a su cuerpo 

Andy Ruiz había mostrado un cambio físico excepcional luego de su dolorosa derrota ante Anthony Joshua en la revancha. De la mano de Eddy Reynoso, el “Destroyer” había perdido mucho peso. Sin embargo, esos kilos volvieron a su cuerpo a escasos días de su pelea contra Luis Ortiz.

En un entrenamiento a puertas abiertas, Andy Ruiz confesó que ha subido de peso. Sin embargo, el mexicoamericano no se preocupa porque se considera en el peso ideal en el que puede mostrar todo su poder. El potente boxeador está en el mismo peso que exhibió ante Joshua.

Estaba 33-1 abajo en las apuestas, se enfrentaba al gran campeón Anthony Joshua que llegaba al combate invicto (22 v, 21 KO) y contra todos los pronósticos, dio la sorpresa del año para que el mundo hable de él: ¡ANDY RUIZ, TRIPLE CAMPEÓN MUNDIAL DE PESO PESADO! pic.twitter.com/WVOv9E8DI0 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2019

El “Destroyer” reveló que está pesando entre 265 o 267 libras, el equivalente a 120/121 kilogramos. El púgil mexicoamericano aseguró no estar siguiendo una dieta rigurosa previó al combate contra Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre.

“He hecho todo lo que he debido hacer. No tengo una dieta rigurosa, he estado comiendo bien esa es la verdad. El peso viene y se va poco a poco. Lo más importante ha sido hacer ese trabajo duro en el gimnasio. Estamos enfocados en dar una gran pelea”, explicó.

Andy Ruiz tuvo un cambio radical bajo los rigurosos entrenamientos de Eddy Reynoso. El “Destroyer” llegó a pesar unos increíbles 116 kilogramos antes de su pelea contra Chris Arriola, combate que ganó por decisión unánime. #ESPNKnockOut IMPRESIONANTE: de diciembre de 2019 a hoy, el gran cambio de Andy Ruiz para regresar al ring vs. Chris Arreola en el peso pesado. pic.twitter.com/VNBZdmz0QI— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2021

